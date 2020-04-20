В Узбекистане отменили комиссию для пенсионных карт

За транзакции по пластиковым картам пенсионеров комиссия взиматься не будет. Ранее сообщалось о том, что пенсии отныне будут выплачиваться только безналичным путем.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. На прошлой неделе Центробанк активно прорабатывал вопрос снижения комиссии за снятие наличных средств с пенсионных карт в банкоматах всех банков.

Теперь же решением спецкомиссии определено, что комиссия за операции по пенсионным банковским картам взиматься не будет, сообщили в Минюсте.

Ранее за снятие средств с карточки взималась комиссия в размере 1%.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с переводом выплат пенсий на полностью безналичную форму.

Напомним: с мая в Узбекистане будет поэтапно внедряться безналичная выплата пенсий путем перевода денег на банковские карты пожилых граждан. Карты будут оформлены без участия пенсионеров и доставлены им по месту проживания.

Данное решение было принято в целях сокращения оборота бумажных купюр, которые, как считается, могут представлять угрозу распространения COVID-19 по стране.

Минюст объяснил причины перевода пенсий и пособий на пластиковые карты >>

Cейчас по всей республике функционирует 5,5 тысячи банкоматов, среди которых около тысячи принадлежат Народному банку.