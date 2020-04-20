В Узбекистане отменили комиссию для пенсионных карт

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. На прошлой неделе Центробанк активно прорабатывал вопрос снижения комиссии за снятие наличных средств с пенсионных карт в банкоматах всех банков.
Теперь же решением спецкомиссии определено, что комиссия за операции по пенсионным банковским картам взиматься не будет, сообщили в Минюсте.
Ранее за снятие средств с карточки взималась комиссия в размере 1%.
Отмечается, что данное решение было принято в связи с переводом выплат пенсий на полностью безналичную форму.
Напомним: с мая в Узбекистане будет поэтапно внедряться безналичная выплата пенсий путем перевода денег на банковские карты пожилых граждан. Карты будут оформлены без участия пенсионеров и доставлены им по месту проживания.
Данное решение было принято в целях сокращения оборота бумажных купюр, которые, как считается, могут представлять угрозу распространения COVID-19 по стране.
Минюст объяснил причины перевода пенсий и пособий на пластиковые карты >>
Cейчас по всей республике функционирует 5,5 тысячи банкоматов, среди которых около тысячи принадлежат Народному банку.