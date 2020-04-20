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Снятие денежных средств в банкомате

В Узбекистане отменили комиссию для пенсионных карт

CHANDAN KHANNA / AFP
Экономика
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800212
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200420/13958951/V-Uzbekistane-otmenili-komissiyu-dlya-pensionnykh-kart.html

За транзакции по пластиковым картам пенсионеров комиссия взиматься не будет. Ранее сообщалось о том, что пенсии отныне будут выплачиваться только безналичным путем.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. На прошлой неделе Центробанк активно прорабатывал вопрос снижения комиссии за снятие наличных средств с пенсионных карт в банкоматах всех банков. 

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Теперь же решением спецкомиссии определено, что комиссия за операции по пенсионным банковским картам взиматься не будетсообщили в Минюсте.

Ранее за снятие средств с карточки взималась комиссия в размере 1%.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с переводом выплат пенсий на полностью безналичную форму.

Напомним: с мая в Узбекистане будет поэтапно внедряться безналичная выплата пенсий путем перевода денег на банковские карты пожилых граждан. Карты будут оформлены без участия пенсионеров и доставлены им по месту проживания.

Данное решение было принято в целях сокращения оборота бумажных купюр, которые, как считается, могут представлять угрозу распространения COVID-19 по стране.

Минюст объяснил причины перевода пенсий и пособий на пластиковые карты >>

Cейчас по всей республике функционирует 5,5 тысячи банкоматов, среди которых около тысячи принадлежат Народному банку.

Теги:
ЦБ, Узбекистан, Банковские карты, пенсия, пенсионер



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