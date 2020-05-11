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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

В Узбекистан прибыл второй груз с гумпомощью из Южной Кореи

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200511/14105536/V-Uzbekistan-pribyl-vtoroy-gruz-s-gumpomoschyu-iz-Yuzhnoy-Korei.html

Первая партия груза с общим весом 6,2 тонны была доставлена в Ташкент чартерным рейсом НАК Uzbekistan Airways в конце апреля.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкент прибыла вторая часть гуманитарной помощи из Южной Кореи, сообщает ИА "Дунё".

В составе груза в республику были доставлены медицинские принадлежности. В их числе — многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.

В Узбекистан отправлен гуманитарный груз из Республики Корея
ИА "Дунё"
В Узбекистан отправлен гуманитарный груз из Республики Корея

Общая стоимость груза составила около 192 тысяч долларов.

Он был сформирован при поддержке южнокорейских компаний BOMI Engineering, LH Corporation, Evergreen Motors, Infinity Co. Ltd., а также Университета Шинхан.

Гуманитарная помощь из Кореи
УзА
В Ташкент прибыл спецрейс из Республики Корея с медоборудованием

В организации доставки гумпомощи также приняли участие соотечественники, работающие и обучающиеся на территории Южной Кореи.

Напомним: исходя из нужд Минздрава Узбекистана был сформирован гуманитарный груз весом около 34 тонны и стоимостью 1 миллион долларов.

Помимо этого, МИД Республики Корея выделил 250 тысяч долларов на приобретение 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР-диагностики COVID-19.

Груз доставляли по частям. Первая партия помощи с общим весом 6,2 тонны прибыла в Ташкент в конце апреля. 

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В этот же день в столицу для поддержки усилий по контролю ситуации с COVID-19 из Республики Кореи прибыл опытный специалист.

По последним данным, в Узбекистане выявили 2 453 случаев заболевания коронавирусом, десять граждан скончались, 1 897 — выздоровели.

Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Южная Корея



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