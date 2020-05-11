В Узбекистане учредили орден и медаль за ведение здорового образа жизни

Речь идет об ордене "Саломатлик" ("Здоровье"), который состоит из двух степеней, и медали "Соглом турмуш" ("Здоровый образ жизни").

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сенаторы Олий Мажлиса одобрили учреждение государственных наград за ведение здорового образа жизни.

Орденом "Саломатлик" ("Здоровье") и медалью "Соглом турмуш" ("Здоровый образ жизни") будут награждаться граждане, показывающие достойный пример остальным жителям республики.

Отмечается, что орден "Саломатлик" будет состоять из двух степеней:

Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения;

Орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.

Медаль "Соглом турмуш" будет вручаться гражданам, служащим личным примером для окружающих в формировании здорового образа населения республики. Награду получат лица, широко пропагандирующие регулярные занятия физкультурой и соблюдение правил личной гигиены.

Примечательно, что медаль и орден могут присвоить не только гражданам республики, но и иностранцам и лицам без гражданства.

"Учреждение данного ордена и медали имеет важное значение в духовном и психологическом стимулировании самоотверженных профессионалов, которые борются за здоровье народа, а также щедрых и мужественных сограждан, демонстрирующих человеческие качества в эти дни испытания", — говорится в сообщении Сената.

Ранее в Узбекистане учредили высшую государственную награду — орден "Олий Даражали Дўстлик" ("Высшей Степени Дружбы"). Ее будут вручать за выдающийся вклад в развитие республики.