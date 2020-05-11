В Бухаре участники акции "Бессмертный полк ONLINE", установили новый рекорд

Виртуальное шествие в честь 9 Мая состоялось в третий раз. На призыв активистов в социальных сетях откликнулись более одной тысячи местных жителей — большинство из них дети и молодежь.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Онлайн-акция "Бессмертный полк" третий год подряд прошла в Бухаре. Ее инициаторами выступила команда сообщества "Потребитель Бухара", личным примером задавшие праздничный тон мероприятию.

По словам владелицы канала Кристины Белемаевой, огромной мотивацией для команды служит желание самих подписчиков участвовать в акции. Поэтому, если в предыдущие годы она проводилась только в мессенджере Telegram, то в этом году для еще большего охвата была подключена и площадка в Facebook.

"Мы живём в такое время, когда во многих странах принято переписывать историю на новый лад, переворачивать события с ног на голову. Нас же радует огромная востребованность этой акции среди наших подписчиков, причем вне зависимости от возраста. Люди к этому тянутся, им это нужно", — признается организатор.

Люди отнеслись к акции с большим энтузиазмом: присылали фотографии и истории героев, молодежь и дети записывали видеообращения с поздравлениями, стихами, песнями военных лет и танцами.

Весь день 9 мая новостная лента канала обновлялась непрерывно с утра до поздней ночи. От наплыва желающих в какой-то момент даже произошел технический сбой, но довольно быстро ситуацию удалось взять под контроль. Флэшмоб стал хорошей альтернативой традиционным торжествам, отмененным из-за коронавируса.

В комментариях люди рассказывают о том, как праздник и участие в акции пробудили интерес у молодого поколения к изучению истории своей семьи, с каким трепетом дети подходили к подготовке и записи видеообращения.

Группа "Потребитель Бухара" Онлайн-акция "Бессмертный полк" в Бухаре

"Внуки, правнуки ветеранов выбирали фотографии, изучали историю своей семьи, готовили документы для этого мероприятия. Это очень важно для нынешнего поколения и имеет большой воспитательный эффект", — пишет пользователь по имени Наталья.

"С большим удовольствием просмотрели видеоролики, в которых прозвучали стихи, песни, поздравления, фото дедов их история, все так трогательно, все большие молодцы, дети были рады увидеть свои лица и свои творческие выступления на вашем канале… Вы подарили нам приятные эмоции, ощущение настоящего праздника", — заметила еще одна участница по имени Рузанна.

"Мы бы очень хотели, чтобы участников становилось все больше, не только из Бухары, но и со всего Узбекистана. А в будущем году планируем подать заявку на проведение Бессмертного полка в реальном режиме, ведь народ этого очень хочет и ждёт. Это не просто память. Это любовь к тем, кто подарил нам жизнь. И, наверное, — страх. Страх забыть то, что пережили наши отцы и деды. А чтобы тяготы Великой Отечественной войны не пришлось переживать нам — необходимо помнить,, — говорит Белемаева.

Аналогичная акция прошла в социальных сетях в Ташкенте. Из-за режима самоизоляции жители города не смогли выйти на улицу с портретами своих родных — героев войны, поэтому почтили их память в онлайн-формате. В виртуальном шествии прошли сотни человек.

В этом году организаторы проекта "Бессмертный полк" в России устроили грандиозное онлайн-шествие. Заявки для участия собирались заранее по всему миру. В итоге число участников составило почти 3 миллиона. Акция в онлай-режиме будет продолжаться до 18 мая, пока последний герой не пройдет в строю этого торжественного шествия.