Скандальное открытие Qanotchi в Ташкенте: на директора составлен протокол

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Открывшись на один день, ресторан Qanotchi в Ташкенте закрылся со скандалом, сообщает УзА.
"На директора ресторана уже составлен протокол об административной ответственности за нарушение требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом", - говорится в информации.
Во время проверки было установлено, что ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола Специальной республиканской комиссии от 6 мая, где указан запрет на деятельность развлекательных объектов (ночные клубы, рестораны, кафе и другие).
Деятельность компании временно приостановлена.
Почему ресторан Qanotchi заработал во время карантина — ответ ГУВД >>
Отмечается, что расследование проводилось на основании указа по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
В отношении начальника заведения Агзамова Сардора было передано заявление в Административный суд Яккасарайского района для последующего рассмотрения дела в судебном порядке.
Напомним, вчера в ГУВД Ташкента объяснили, ресторан Qanotchi неожиданно заработал в то время как весь город находится на карантине - в качестве эксперимента, в рамках которого администрация ресторана за свой счет оборудовала зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм.