Скандальное открытие Qanotchi в Ташкенте: на директора составлен протокол

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Открывшись на один день, ресторан Qanotchi в Ташкенте закрылся со скандалом, сообщает УзА.

"На директора ресторана уже составлен протокол об административной ответственности за нарушение требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом", - говорится в информации.

Во время проверки было установлено, что ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола Специальной республиканской комиссии от 6 мая, где указан запрет на деятельность развлекательных объектов (ночные клубы, рестораны, кафе и другие).

Деятельность компании временно приостановлена.

Почему ресторан Qanotchi заработал во время карантина — ответ ГУВД >>

Отмечается, что расследование проводилось на основании указа по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

В отношении начальника заведения Агзамова Сардора было передано заявление в Административный суд Яккасарайского района для последующего рассмотрения дела в судебном порядке.

Facebook / Qanotchi Ресторан Qanotchi

Напомним, вчера в ГУВД Ташкента объяснили, ресторан Qanotchi неожиданно заработал в то время как весь город находится на карантине - в качестве эксперимента, в рамках которого администрация ресторана за свой счет оборудовала зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм.