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Скандальное открытие Qanotchi в Ташкенте: на директора составлен протокол

Скандальное открытие Qanotchi в Ташкенте: на директора составлен протокол

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (452)
47301
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14109245/Skandalnoe-otkrytie-Qanotchi-v-Tashkente-na-direktora-sostavlen-protokol.html

Ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Открывшись на один день, ресторан Qanotchi в Ташкенте закрылся со скандалом, сообщает УзА.

"На директора ресторана уже составлен протокол об административной ответственности за нарушение требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом", - говорится в информации.

Во время проверки было установлено, что ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола Специальной республиканской комиссии от 6 мая, где указан запрет на деятельность развлекательных объектов (ночные клубы, рестораны, кафе и другие).

Деятельность компании временно приостановлена.

Почему ресторан Qanotchi заработал во время карантина — ответ ГУВД >>

Отмечается, что расследование проводилось на основании указа по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

В отношении начальника заведения Агзамова Сардора было передано заявление в Административный суд Яккасарайского района для последующего рассмотрения дела в судебном порядке.

Facebook / Qanotchi
Ресторан Qanotchi

Напомним, вчера в ГУВД Ташкента объяснили, ресторан Qanotchi неожиданно заработал в то время как весь город находится на карантине - в качестве эксперимента, в рамках которого администрация ресторана за свой счет оборудовала зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (452)
Теги:
скандал, коронавирус, Карантин, ресторан, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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