Более 90 сотрудников Beeline в Ташкенте помещены на карантин

В данном карантинном комплексе в Юкоричирчикском районе Ташкентской области находятся сотрудники компании, а также другие люди.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Свыше 90 человек в компании Beeline Uzbekistan были помещены на карантин и перевезены в Юкоричирчикский полигон Ташкентской области из-за подозрения на коронавирус, сообщают в хокимияте.

"В карантинном комплексе находятся 6 384 человека, в санатории "Умид гулшани" — 44, в Зангиатинской районной инфекционной больнице — 65, в родильном комплексе Куйичирчикского района — 33, в медицинском объединении Паркентского района — 202, в медобъединении Янгиюльского района — 150, в медобъединении Зангиатинского района — 225 и в медобъединении Куйичирчикского района — 441", - говорится в информации.

По данным СМИ, у одного из сотрудников компании был выявлен коронавирус, остальных отправили на карантин.

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Напомним, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 486.

От коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1 988 человек, скончались - 10.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных во всех странах мира превысило 4,1 млн человек, из которых умерли более 284 тысяч.