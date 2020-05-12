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Зарафшану присвоен "красный" уровень карантина

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (452)
18101
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14109377/Zarafshanu-prisvoen-krasnyy-uroven-karantina.html

Ранее городу присвоили "желтый" уровень карантина после того, как в Навоийской области объявили о шести новых случаях заболевания коронавирусом с конца марта.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Зарафшан в Навоийской области переведен из "желтого" уровня карантина в "красный" в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом, информируют в Специальной республиканской комиссии.

"Решение об изменении уровня карантина на "красный" принято с учетом предложения Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения. Теперь на Зарафшан распространяются карантинные ограничения, соответствующие данному уровню", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Зарафшану присвоили "желтый" уровень карантина после того, как в Навоийской области объявили о шести новых случаях заболевания коронавирусом с конца марта.

Напомним, карантин по зонам распространения начал действовать в Узбекистане с 8 мая. Он подразумевает введение трех уровней: "красный" (высокий уровень опасности), "желтый" (средний) и "зеленый" (безопасно).

В Минюсте разъяснили отличие между "красной", "желтой" и "зеленой" зонами >>

Самыми опасными в точки зрения распространения коронавируса являются регионы, которым присвоен красный "цвет опасности".

В них все еще запрещена деятельность практически всех учреждений и предприятий за исключением некоторых необходимых. При данном режиме рекомендуется максимально соблюдать меры безопасности. Например, если гулять, то в непосредственной близости от дома, находясь на расстоянии от других людей. Также обязательно нужно носить средства индивидуальной защиты. 

Гражданам рекомендуется работать дистанционно. 

Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
© Sputnik /
Кто придумал карантин

При "желтом" уровне расширен список учреждений и компаний, которым разрешено возобновить свою работу. Например, службам такси, салонов красоты, гостиниц и торговых центров. 

"Зеленый" уровень - регион является абсолютно безопасным с точки зрения угрозы распространения COVID-19. Здесь разрешено почти все. Единственное, что запрещается, это движение общественного транспорта (как и в других регионах). 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (452)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Зарафшан



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