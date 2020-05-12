В Самарканде усиливают карантин

Теперь в городе смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. В Самарканде снова усиливают карантинные меры с завтрашнего дня, 13 мая, сообщается на онлайн-брифинге.

"Свободное движение транспортных средств будет ограничено с 07.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 вечера", - говорится в информации.

Смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки. Также будет активизирована деятельность 25 контрольно-пропускных пунктов, установленных на въезде в город, и запрещен непреднамеренный въезд в город и бесцельное передвижение по нему без стикеров.

Меры по предотвращению распространения:

- температура тела каждого человека будет измеряться на входе в продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки;

- при входе на рынок или в торговый центр его обрабатывают дезинфицирующими средствами.

В Самарканде начались усиленные рейды >>

Напомним, с 7 мая в Самарканде проводятся усиленные рейдовые мероприятия в целях контроля соблюдения карантина.

Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2 509. Выздоровели 1 988 пациентов, скончались — десять.