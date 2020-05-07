В Самарканде начались усиленные рейды

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. С сегодняшнего дня, 7 мая, в Самарканде проводятся усиленные рейдовые мероприятия в целях контроля соблюдения карантина, сообщают в УВД области.
УВД области обратилось к гражданам со следующим предупреждением:
- не выходите на улицу без особой необходимости!
- для покупки необходимых продуктов в торговые точки может выходить только один человек;
- сохраняйте 2-метровую социальную дистанцию в торговых точках и других местах;
- гражданам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями строго воспрещается выходить на улицу;
- водителям такси категорически запрещено заниматься перевозками пассажиров (при этом разрешена курьерская деятельность);
- запрещается собираться группами более чем из двух граждан;
- для поездок на работу, покупки медицинских средств, продуктов питания и товаров первой необходимости гражданам с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 разрешается передвижение на всех видах личного и служебного автотранспорта (вместе с пассажирами) без специального разрешения, в том числе на велосипедах и мототранспорте;
- гражданам разрешено прогуливаться в масках на территории перед многоэтажными домами города и районов и во внутренних дворах (с сохранением дистанции 2 метра), при этом дети до 14 лет – в сопровождении родителей;
- руководителям высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также профессорско-преподавательскому составу разрешено приступить к своей деятельности в лабораториях и на кафедрах в целях продолжения научной работы.
Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров >>
Лица, нарушившие эти требования, будут привлечены к строгой ответственности.
Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлено 2 266 случаев заболевания COVID-19, десять граждан скончались, 1 577 — выздоровели.