В Самарканде начались усиленные рейды

Сегодня с 8 утра в Самарканде необходимо очень строго соблюдать карантинные меры. В УВД разъяснили порядок.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. С сегодняшнего дня, 7 мая, в Самарканде проводятся усиленные рейдовые мероприятия в целях контроля соблюдения карантина, сообщают в УВД области.

УВД области обратилось к гражданам со следующим предупреждением:

- не выходите на улицу без особой необходимости!

- для покупки необходимых продуктов в торговые точки может выходить только один человек;

- сохраняйте 2-метровую социальную дистанцию в торговых точках и других местах;

- гражданам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями строго воспрещается выходить на улицу;

- водителям такси категорически запрещено заниматься перевозками пассажиров (при этом разрешена курьерская деятельность);

- запрещается собираться группами более чем из двух граждан;

- для поездок на работу, покупки медицинских средств, продуктов питания и товаров первой необходимости гражданам с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 разрешается передвижение на всех видах личного и служебного автотранспорта (вместе с пассажирами) без специального разрешения, в том числе на велосипедах и мототранспорте;

- гражданам разрешено прогуливаться в масках на территории перед многоэтажными домами города и районов и во внутренних дворах (с сохранением дистанции 2 метра), при этом дети до 14 лет – в сопровождении родителей;

- руководителям высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также профессорско-преподавательскому составу разрешено приступить к своей деятельности в лабораториях и на кафедрах в целях продолжения научной работы.

Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров >>

Лица, нарушившие эти требования, будут привлечены к строгой ответственности.

Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлено 2 266 случаев заболевания COVID-19, десять граждан скончались, 1 577 — выздоровели.