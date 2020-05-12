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Деятели узбекского футбола оказали помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Сырдарье

Узбекские футболисты помогли пострадавшим от наводнения в Сырдарье

Министерство спорта Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (45)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14113528/Uzbekskie-futbolisty-pomogli-postradavshim-ot-navodneniya-v-Syrdare.html

Несколько сотен семей получили деньги, продукты и одежду. Кроме того, спортсмены провели встречу с жителями региона, поговорили с ними и постарались поддержать.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Представители узбекского футбола во главе с первым замминистра физической культуры и спорта республики Равшаном Ирматовым провели благотворительную акцию для пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.

Помощь от игроков и тренеров — деньги, продукты и одежду — получили 300 семей, сообщили в пресс-службе Минспорта. Кроме того, футболисты провели встречу с жителями региона, поговорили с ними и постарались поддержать.

Деятели узбекского футбола оказали помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Сырдарье
Министерство спорта Узбекистана
Деятели узбекского футбола оказали помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Сырдарье

В благотворительной акции приняли участие главный тренер сборной страны Вадим Абрамов, главный тренер АГМК Миржалол Касимов, а также известные в прошлом футболисты Тимур Кападзе и Азизбек Хайдаров, члены сборной Узбекистана и легионеры. Местные тренеры и игроки тоже не остались в стороне.

Деятели узбекского футбола оказали помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Сырдарье
Министерство спорта Узбекистана
Деятели узбекского футбола оказали помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Сырдарье

Напомним, в Сырдарьинской области Узбекистана утром 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. В зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов, пострадали также южные районы Казахстана.

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Причины произошедшего должна установить специальная комиссия. По факту аварии возбуждено уголовное дело, разбирательство поручено Службе государственной безопасности.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (45)
Теги:
Узбекистан, Сардобинское водохранилище, Сырдарьинская область, помощь, Вадим Абрамов, Равшан Ирматов



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