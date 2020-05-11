Кыргызстан и Китай передали помощь пострадавшим в Сырдарье

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Правительство Кыргызстана и посольство Китая в Узбекистане направили гуманитарную помощь жителям Сырдарьинской области, пострадавшим от наводнения.
Напомним: 1 мая из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.
Поезд с грузом из Кыргызстана прибыл на железнодорожную станцию "Янги-Янгиер" в сопровождении посла Кыргызстана в Узбекистане Ибрагима Джунусова и представителя кыргызского МЧС.
На станции поезд встретила узбекская делегация во главе с хокимом области Гофуржоном Мирзаевым. Из соседней республики были доставлены 1000 тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла.
Посольство КНР в Узбекистане, в свою очередь, передало жителям пострадавшего региона 6 тонн риса, муки и растительного масла.
Китайскую делегацию возглавил поверенный в делах посольства КНР в Узбекистане Чжан Веньчуань. С узбекской стороны — представители местной власти и правоохранительных органов.
"Как гласит китайская пословица, "Родственники желают друг другу счастья, а соседи - добра". В это сложное время будучи добрым соседом и искренним другом Узбекистана, мы будем и впредь прилагать совместные усилия с народом Узбекистана в целях преодоления всех стоящих перед нами вызовов", — заявили в посольстве.
Отметим, что помощь жителям Сырдарьинской области приходит ото всюду. Неравнодушные граждане сдают в пункты приема товары первой необходимости и продукты. Организовывает и доставляет партии гуманитарной помощи в том числе Минюст.
Как ранее отметил глава республики Шавкат Мирзиёев, в момент неожиданных трудностей народ Узбекистана не растерялся и показал себя сплоченным.