В Узбекистане учредили орден за достойное воспитание молодежи

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сенаторы Олий Мажлиса одобрили учреждение государственной награды за достойный вклад в воспитание молодежи в духе преданности и любви к родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
Орден "Фахрий мураббий" будет вручаться гражданам, показывающим достойный пример молодому поколению.
За что присвоят награду?
- Активное участие в работе по оздоровлению социально-духовной среды в регионах;
- Укрепление в семьях атмосферы доброты и взаимопонимания;
- Сохранение и и развитие национальных ценностей;
- Обеспечение социальной защиты малообеспеченных слоев населения;
- Самоотверженность при обучении молодого поколения современным знаниям и профессиям;
- Широкое вовлечение в предпринимательство и ремесленничество;
- Обеспечение занятости молодежи на основе традиции "Устоз-шогирд";
- Вовлечение неорганизованной молодежи в процесс полезного труда, защиту их от воздействия чуждых идей, предотвращение среди них различных негативных явлений.
Примечательно, что орден могут присвоить не только гражданам республики, но и иностранцам и лицам без гражданства, которые способствуют повышению духовности молодежи и широко пропагандируют ведение здорового образа жизни среди населения.
Ранее в Узбекистане учредили несколько государственных наград — орден "Саломатлик" ("Здоровье") двух степеней и медаль "Соглом турмуш" ("Здоровый образ жизни"). Ими будут награждать за ведение здорового образа жизни.