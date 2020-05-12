В Узбекистане учредили орден за достойное воспитание молодежи

Ранее в республике учредили высшую государственную награду — орден "Олий Даражали Дўстлик" ("Высшей Степени Дружбы"). Ее будут вручать за выдающийся вклад в развитие республики.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сенаторы Олий Мажлиса одобрили учреждение государственной награды за достойный вклад в воспитание молодежи в духе преданности и любви к родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

Орден "Фахрий мураббий" будет вручаться гражданам, показывающим достойный пример молодому поколению.

За что присвоят награду?

Активное участие в работе по оздоровлению социально-духовной среды в регионах;

Укрепление в семьях атмосферы доброты и взаимопонимания;

Сохранение и и развитие национальных ценностей;

Обеспечение социальной защиты малообеспеченных слоев населения;

Самоотверженность при обучении молодого поколения современным знаниям и профессиям;

Широкое вовлечение в предпринимательство и ремесленничество;

Обеспечение занятости молодежи на основе традиции "Устоз-шогирд";

Вовлечение неорганизованной молодежи в процесс полезного труда, защиту их от воздействия чуждых идей, предотвращение среди них различных негативных явлений.

Примечательно, что орден могут присвоить не только гражданам республики, но и иностранцам и лицам без гражданства, которые способствуют повышению духовности молодежи и широко пропагандируют ведение здорового образа жизни среди населения.

Ранее в Узбекистане учредили несколько государственных наград — орден "Саломатлик" ("Здоровье") двух степеней и медаль "Соглом турмуш" ("Здоровый образ жизни"). Ими будут награждать за ведение здорового образа жизни.