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В Узбекистане учредили орден за достойное воспитание молодежи

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14116245/V-Uzbekistane-uchredili-orden-za-dostoynoe-vospitanie-molodezhi.html

Ранее в республике учредили высшую государственную награду — орден "Олий Даражали Дўстлик" ("Высшей Степени Дружбы"). Ее будут вручать за выдающийся вклад в развитие республики.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сенаторы Олий Мажлиса одобрили учреждение государственной награды за достойный вклад в воспитание молодежи в духе преданности и любви к родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

Орден "Фахрий мураббий" будет вручаться гражданам, показывающим достойный пример молодому поколению.

За что присвоят награду?

  • Активное участие в работе по оздоровлению социально-духовной среды в регионах;
  • Укрепление в семьях атмосферы доброты и взаимопонимания;
  • Сохранение и и развитие национальных ценностей;
  • Обеспечение социальной защиты малообеспеченных слоев населения;
  • Самоотверженность при обучении молодого поколения современным знаниям и профессиям;
  • Широкое вовлечение в предпринимательство и ремесленничество;
  • Обеспечение занятости молодежи на основе традиции "Устоз-шогирд";
  • Вовлечение неорганизованной молодежи в процесс полезного труда, защиту их от воздействия чуждых идей, предотвращение среди них различных негативных явлений.

Примечательно, что орден могут присвоить не только гражданам республики, но и иностранцам и лицам без гражданства, которые способствуют повышению духовности молодежи и широко пропагандируют ведение здорового образа жизни среди населения.

Ранее в Узбекистане учредили несколько государственных наград — орден "Саломатлик" ("Здоровье") двух степеней и медаль "Соглом турмуш" ("Здоровый образ жизни"). Ими будут награждать за ведение здорового образа жизни.

Теги:
государственная награда, Сенат Олий Мажлиса



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