Озвучен список авиарейсов для вывоза узбекистанцев из-за границы

Всего в период до 24 мая планируется выполнить 12 рейсов. Для регистрации необходимо обратиться в дипломатическое представительство или консульство родной страны.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов на онлайн-брифинге во вторник озвучил список чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из-за границы в период с 13 по 24 мая.

Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан

Всего в эти дни планируется выполнить 12 рейсов. В графике указано время вылета из Ташкента.

Расписание:

13 мая, 7.40

Ташкент — Стамбул — Ташкент

14 мая, 8.35

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

15 мая, 12.00

Ташкент — Дели — Ташкент

16 мая, 11.00

Ташкент — Ростов-на-Дону — Ташкент

17 мая, 11.00

Ташкент — Казань — Ташкент

18 мая, 7.20

Ташкент — Москва — Ташкент

19 мая, 8.35

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

20 мая, 7.20

Ташкент — Москва — Ташкент

21 мая, 7.40

Ташкент — Стамбул — Ташкент

22 мая, 14.00

Ташкент — Лондон — Ташкент

23 мая, 13.00

Ташкент — Новосибирск — Ташкент

24 мая, 11.00

Ташкент — Шарджа — Ташкент

Для регистрации граждане должны обратиться в дипломатическое представительство или консульство родной страны. Список пассажиров будет предоставлен в компанию UzAirways. Узбекистанцев будут принимать на борт на основе этого перечня.

Приоритет будет отдан гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, или пациентам, маленьким детям, беременным женщинам, пожилым, а также гражданам, которые покупали билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

Билеты можно приобрести в кассах UzAirways в международных аэропортах зарубежных стран за четыре часа до отправки рейса. Более точное время вылета в Узбекистан Минтранс предоставит в ближайшее время.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана. В частности, из Шарджи, Минска, Дели и Сеула вернулись более 800 соотечественников. Все они помещены на 14-дневный карантин.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь речь идет о вывозе 11 тысяч граждан Узбекистана из России, Турции ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.