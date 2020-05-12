Озвучен список авиарейсов для вывоза узбекистанцев из-за границы

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов на онлайн-брифинге во вторник озвучил список чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из-за границы в период с 13 по 24 мая.
Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан
Всего в эти дни планируется выполнить 12 рейсов. В графике указано время вылета из Ташкента.
Расписание:
- 13 мая, 7.40
Ташкент — Стамбул — Ташкент
- 14 мая, 8.35
Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент
- 15 мая, 12.00
Ташкент — Дели — Ташкент
- 16 мая, 11.00
Ташкент — Ростов-на-Дону — Ташкент
- 17 мая, 11.00
Ташкент — Казань — Ташкент
- 18 мая, 7.20
Ташкент — Москва — Ташкент
- 19 мая, 8.35
Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент
- 20 мая, 7.20
Ташкент — Москва — Ташкент
- 21 мая, 7.40
Ташкент — Стамбул — Ташкент
- 22 мая, 14.00
Ташкент — Лондон — Ташкент
- 23 мая, 13.00
Ташкент — Новосибирск — Ташкент
- 24 мая, 11.00
Ташкент — Шарджа — Ташкент
Для регистрации граждане должны обратиться в дипломатическое представительство или консульство родной страны. Список пассажиров будет предоставлен в компанию UzAirways. Узбекистанцев будут принимать на борт на основе этого перечня.
Приоритет будет отдан гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, или пациентам, маленьким детям, беременным женщинам, пожилым, а также гражданам, которые покупали билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.
Билеты можно приобрести в кассах UzAirways в международных аэропортах зарубежных стран за четыре часа до отправки рейса. Более точное время вылета в Узбекистан Минтранс предоставит в ближайшее время.
Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана. В частности, из Шарджи, Минска, Дели и Сеула вернулись более 800 соотечественников. Все они помещены на 14-дневный карантин.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь речь идет о вывозе 11 тысяч граждан Узбекистана из России, Турции ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.