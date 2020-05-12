Вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам

Также отмечается, что итоговые экзамены и защита дипломных работ в высших учебных учреждениях пройдут дистанционно.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В этом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, в том числе в сфере образования.

В Узбекистане учебный процесс был налажен на основе дистанционных технологий: онлайн-уроками были охвачены 500 тысяч студентов и 7 миллионов учащихся более 10 тысяч образовательных учреждений.

Однако встал вопрос: как в этом году будет проходить зачисление в вузы?

Недавно глава республики Шавкат Мирзиёев объявил о том, что вступительные экзамены в этом году пройдут в упрощенной форме.

В Государственном центре тестирования (ГЦТ) отметили, что в этом году всех абитуриентов планируется регистрировать дистанционно.

Изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

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Теперь же в ГЦТ выступили с официальным заявлением: абитуриентов будут тестировать только по двум профильным предметам.

Отмечается, что из-за введенных ограничений был нарушен учебный процесс, из-за чего выпускники не смогли подготовиться к вступительным экзаменам так, как они хотели.

Это касается не только учащихся, но и учителей и студентов.

"Ожидается, что итоговые экзамены и защита дипломных работ также пройдет дистанционно", — говорится в сообщении.

Блоки предметов тестовых испытаний для бакалавриата на 2020/2021 учебный год были утверждены в декабре 2019 года.

Как будут организованы вступительные экзамены в этом году?

Одно из важных требований в условиях пандемии — соблюдение социальной дистанции. В связи с этим каждому абитуриенту будет выделено минимум 3 квадратных метра.

Вступительные испытания будут проводиться в специальных зданиях, рассчитанных максимум на 700 мест.

При входе у всех абитуриентов будут проверять температуру. Всем учащимся раздадут медицинские маски и перчатки. Здания будут дезинфицировать минимум четыре раза.