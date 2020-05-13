Из России на родину вернулись 267 узбекистанцев

Все прибывшие будут помещены под двухнедельный карантин в специальном отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways чартерным рейсом 12 мая вернула 267 узбекистанцев из России, сообщил РИА Новости представитель оперштаба при Кабмине республики.

"Сегодня самолет Uzbekistan Airways выполнил специальный чартерный рейс Ташкент-Москва-Ташкент, на котором вернулись 267 граждан Узбекистана", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, все прибывшие будут помещены под двухнедельный карантин в специальном отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

Напомним, вчера пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов на онлайн-брифинге озвучил список чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из-за границы в период с 13 по 24 мая.

Всего в эти дни планируется выполнить 12 рейсов.

Для регистрации граждане должны обратиться в дипломатическое представительство или консульство родной страны. Список пассажиров будет предоставлен в компанию UzAirways. Узбекистанцев будут принимать на борт на основе этого перечня.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан >>

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана. В частности, из Шарджи, Минска, Дели и Сеула вернулись более 800 соотечественников. Все они помещены на 14-дневный карантин.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь речь идет о вывозе 11 тысяч граждан Узбекистана из России, Турции ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.