Как в Узбекистане будут оформлять и выдавать ID-карты — законопроект

Напомним: выдача данных карт начнется с 2021 года и продлится до января 2030-го. Данные документы будут выдавать всем новорожденным, гражданам Узбекистана, лицам без гражданства и иностранцам, постоянно проживающим на территории республики.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Опубликован проект указа президента, в котором описываются меры по внедрению системы идентификационных ID-карт на территории республики.

Что такое ID-карта?

ID-карта станет заменой биометрическому паспорту, который, в свою очередь, является документов, подтверждающим личность и гражданство ее владельца.

В данной карте, как и в паспорте, будет содержаться необходимая личная информация. Отличие в том, что в нее будут внесены биометрические параметры владельца.

Зачем нужны эти карты?

Отмечается, что ID-карты позволят их владельцам оперативнее получать большинство видов государственных услуг, поскольку вся необходимая информация о гражданине будет храниться в электронном виде. Это, в свою очередь, обеспечит ведомствам и службам оперативный доступ к данным при оказании тех или иных услуг.

Сроки действия карты

ID-карты будут выдаваться с момента рождения. Граждане Узбекистана, проживающие на территории республики, обязаны иметь этот документ с 18 лет.

ID-карта будет выдаваться гражданам на следующие сроки действия:

с момента рождения до 1 года — на два года;

от 1 года до 16 лет — на 5 лет;

для граждан старше 16 лет — сроком на 10 лет.

Биометрические данные (отпечатки пальцев) должны быть предоставлены лицами от 14 лет и старше.

Совершеннолетние граждане должны подать заявку на оформление ID-карты не позднее чем через месяц после достижения 18-летнего возраста. Сделать это можно в управлении миграции и оформления гражданства по месту постоянного или временного проживания

После завершения срока действия данного документа необходимо обратиться в соответствующие органы не позднее 1 месяца с момента его истечения.

Правила относительно национальности, указываемой в документе

Отмечается, что на ID-карте ребенка укажут национальность его родителей. В случае если у родителей разные национальности, то они должны договориться, что будет указано в документе новорожденного.

Это касается не только новорожденных, но и детей до 16 лет.

Впоследствии запись о национальности ребенка может быть изменена, но сделать это можно только один раз.

Что будет с ID-картой умершего лица?

ID-карта умершего гражданина необходимо сдать в Агентство государственных услуг при Минюсте.

Оно, в свою очередь, отправит документ усопшего в территориальный ОМиОГ для его уничтожения.

Когда начнется выдача этих карт?

Идентификационные ID-карты начнут выдавать с 1 января 2021 года всем новорожденным, гражданам Узбекистана, лицам без гражданства и иностранцам, постоянно проживающим на территории республики.

Выдача нового персонального документа будет производиться поэтапно вплоть до 1 января 2030 года.

ID-карты будут заменой и гражданскому, и заграничному паспорту?

Нет, по данным МВД, ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана, а для выезда за границу потребуется биометрический загранпаспорт.

Нужно ли платить пошлину за оформление данных карт?

Да, за их оформление будет взиматься государственная пошлина. От ее уплаты освобождаются граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Проект доступен для обсуждения до 26 мая.