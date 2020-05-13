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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Подсчитана сумма ущерба от урагана, обрушившегося на Бухару

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14125929/Podschitana-summa-uscherba-ot-uragana-obrushivshegosya-na-Bukharu.html

Напомним: 27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В конце апреля несколько регионов Узбекистана пострадали от сильного урагана. Природная стихия затронула Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144).

В Бухаре восстановительная работа в самом разгаре - фото >>

В результате стихии в городах и районах были повреждены в различной степени 41 927 зданий и сооружений, из них — 41 085 домов и 842 социальных объекта.

По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба оценивается в 141,6 миллиарда сумов.

Ликвидация последствий стихии

На сегодняшний день отремонтировано 24 322 дома, 326 средних школ, 160 дошкольных учреждений, 81 медицинское учреждение и 88 иных учреждений.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поддержал жителей Бухарской области, пострадавших от урагана

Во все пострадавшие регионы были направлены строительные материалы: 825 492 листа шифера, 414 906 кв.м. профнастила, 3 700 кв.м стекла, 4249 кубометров древесины, 185 тонн цемента, 45 тысяч кирпичей, 1,6 тысячи килограмм гвоздей. 

Также отмечается, что к восстановительным работал были привлечены 32 530 строителей. На ликвидацию последствий урагана были направлены 240 сотрудников Минобороны и 32 единицы спецтехники, 245 – МЧС и 54 единиц спецтехники.

Кроме того, в пострадавшие регионы прибыли 79 сотрудников МВД (18 единиц спецтехники), 250 – из Национальной гвардии (18 единиц спецтехники).

Теги:
ветер, Бухара



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