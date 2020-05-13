Подсчитана сумма ущерба от урагана, обрушившегося на Бухару

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В конце апреля несколько регионов Узбекистана пострадали от сильного урагана. Природная стихия затронула Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144).
В Бухаре восстановительная работа в самом разгаре - фото >>
В результате стихии в городах и районах были повреждены в различной степени 41 927 зданий и сооружений, из них — 41 085 домов и 842 социальных объекта.
По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба оценивается в 141,6 миллиарда сумов.
Ликвидация последствий стихии
На сегодняшний день отремонтировано 24 322 дома, 326 средних школ, 160 дошкольных учреждений, 81 медицинское учреждение и 88 иных учреждений.
Во все пострадавшие регионы были направлены строительные материалы: 825 492 листа шифера, 414 906 кв.м. профнастила, 3 700 кв.м стекла, 4249 кубометров древесины, 185 тонн цемента, 45 тысяч кирпичей, 1,6 тысячи килограмм гвоздей.
Также отмечается, что к восстановительным работал были привлечены 32 530 строителей. На ликвидацию последствий урагана были направлены 240 сотрудников Минобороны и 32 единицы спецтехники, 245 – МЧС и 54 единиц спецтехники.
Кроме того, в пострадавшие регионы прибыли 79 сотрудников МВД (18 единиц спецтехники), 250 – из Национальной гвардии (18 единиц спецтехники).