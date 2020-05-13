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Автомобили на границе

МИД РУз просит граждан на российско-казахской границе сохранять спокойствие

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14127206/Sotnik-uzbekskikh-migrantov-skopilis-na-granitse-Rossii-s-Kazakhstanom.html

Люди приезжают сюда в надежде выехать в свою родную страну, но на границе их не пропускают. Ситуацию держит на контроле МИД Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. МИД Узбекистана направил спецкоммисию на российско-казахстанскую границу, на которой скопились сотни граждан, хотят попасть на родину.

"По информации Генерального консульства Республики Узбекистан в г.Казане, в пограничном пункте "Маштаково" в Самарской области и пункте пропуска "Сагарчинск" Оренбургской области (Россия) наблюдается скопление несколько сотен граждан Узбекистана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане республики прибывают на автомобилях с разных регионов РФ и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения домой.

Генконсульство и местные власти ищут пути решения сложившейся ситуации. Информация о происходящем также направлена в Специальную республиканскую комиссию.

Консульско-правовой департамент МИД призывает сограждан сохранять спокойствие, соблюдать правила карантина в стране пребывания до принятия соответствующего решения Специальной республиканской комиссией.

Теги:
МИД Узбекистана, граница, Казахстан, Россия, трудовые мигранты



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