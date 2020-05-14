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Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев: не будет соблюдаться карантин, заставлю закрыться

Пресс-служба
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (465)
236620
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14127654/Shavkat-Mirziev-ne-budet-soblyudatsya-karantin-zastavlyu-zakrytsya.html

Глава государства предупредил хокимов и руководителей предприятий об уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором заявил, что после снятия карантина население не хочет повторения тревожной ситуации, возникшей в первые дни, сообщает пресс-служба.

В свою очередь глава государства предупредил хокимов и руководителей предприятий об уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

"Если не будут соблюдать карантин, сразу же заставлю закрыться. Но заставлю закрыться с привлечением к уголовной ответственности. И хокима, и руководителя предприятия", — заявил Мирзиёев.

По его словам, нужно еще 7-10 дней соблюдать карантинные меры и посмотреть, что будет дальше. Возможно, все откроется, считает президент.

"Эффективность новой системы с тремя уровнями карантина будет зависеть от самих людей", - добавил он.

Также Мирзиёев напомниил, что даже после того как угроза коронавируса исчезнет, жителям Узбекистана следует принять некоторые правила периода карантина как часть повседневной жизни.

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Примечательно, что одним из вопросов, на которых остановился глава государства во время совещания, стал порядок выплаты пенсий, зарплат и пособий в условиях пандемии.

Напомним, карантин по зонам распространения начал действовать в Узбекистане с 8 мая. Он подразумевает введение трех уровней: "красный" (высокий уровень опасности), "желтый" (средний) и "зеленый" (безопасно).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (465)
Теги:
коронавирус, Карантин, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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