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Карантин в Узбекистане

В "зеленых" и "желтых" зонах разрешат возобновить работу субъектам сферы услуг

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14129201/V-zelenykh-i-zheltykh-zonakh-razreshat-vozobnovit-rabotu-subektam-sfery-uslug.html

Предприятия и компании смогут возобновить работу в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, в связи с чем власти республики активно обсуждают меры по смягчению карантинных ограничений исходя из предложений руководителей регионов.

Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев: не будет соблюдаться карантин, заставлю закрыться

В частности, в "зеленых" и "желтых" зонах было предложено поэтапно разрешить оказание услуг, но при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Президент Шавкат Мирзиёев инициативу поддержал.

Республиканской комиссии поручено утвердить порядок действий, в соответствии с которыми министерства и ведомства будут принимать первоочередные меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Напомним: карантин по зонам распространения начал действовать в Узбекистане с 8 мая. Он подразумевает введение трех уровней: "красный" (высокий уровень опасности), "желтый" (средний) и "зеленый" (безопасно).

Ранее по зонам карантина классифицировали только регионы и отдельные города республики. Теперь же власти решили присвоить определенный цвет каждому району и городу страны.

Данная мера, как ожидается, позволит не менять уровень всего региона при выявлении новых случаев инфицирования в одном из районов. 

Стационарный пост дпс на Дружбе народов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Минюсте разъяснили отличие между "красной", "желтой" и "зеленой" зонами

Как, к примеру, это произошло в Зарафшане, который сначала входил в "желтую" зону, но потом эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась, и ему был присвоен "красный" уровень карантина.

Данные цвета не только определяют уровень опасности распространения COVID-19, но и список ограничений, введенный на их территории.

Теги:
видеоселекторное совещание, Узбекистан, сфера услуг, коронавирус, Карантин



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