Популярные звезды зарубежной и узбекской эстрады, заслуженные и народные артисты республики выступят посредством коротких включений в системе Zoom.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В Узбекистане покажут онлайн-концерт в поддержку врачей, которые борются с пандемией в это сложное время, информирует пресс-служба.

"Благодарность медицинским работникам и спецслужбам Узбекистана, которые неустанно служат народу в условиях кризиса, призывая соблюдать карантинные мероприятия, предпринятые государством", - говорится в сообщении.

В основе проекта, который будет транслировать канал "Uz Report TV", лежит концертная программа, обрамленная большим количеством мини-роликов, блиц-интервью, репортажей и сюжетов, посвященных теме карантина и борьбе с вирусом COVID-19.

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Популярные звезды зарубежной и узбекской эстрады, заслуженные и народные артисты республики выступят посредством коротких включений в системе Zoom через мобильные репортажи в рамках концертной программы из своих домов, студий и квартир в режиме самоизоляции.

В составе музыкальной программы:

- выступление артистов классического искусства;

- выступление певцов эстрадного жанра;

- выступление артистов-народников;

- выступление артистов разговорного жанра.

Ведущие проекта - Дильдар Исламова и Саидолимхон Турдибоев.

В контексте программы исполнители классического жанра - оперные певцы, включая приму Большого театра, популярные эстрадные исполнители с известными композициями на русском, узбекском и иностранных языках.