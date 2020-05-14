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Монумент Федору Полетаеву

Монумент Герою Советского Союза Федору Полетаеву восстановили в Ташобласти

Посольство РФ в Узбекистане
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (267)
206421
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14129619/Monument-Geroyu-Sovetskogo-Soyuza-Fedoru-Poletaevu-vosstanovili-v-Tashoblasti.html

Федор Полетаев — участник Великой Отечественной войны, участник итальянского движения Сопротивления, единственный иностранец, удостоенный золотой медали "За военную доблесть", высшей и самой почетной награды Италии. Сегодня ровно 111 лет со дня его рождения.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В поселке Красногорск Ташкентской области открыли восстановленный монумент Федору Андриановичу Полетаеву — Герою Советского Союза, национальному герою Италии. Об этом сообщили в посольстве России в Узбекистане.

"Девятого мая, в День Победы, в поселке Красногорск Ташкентской области состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента советскому герою Федору Полетаеву", — говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

Памятник Федору Полетаеву, который представлял собой стелу с барельефом, открыли в Красногорске в 1972 году. Но в 2014-м, по решению местных властей, он был снесен. Причиной стало его аварийное состояние. 

Федор Полетаев
Посольство РФ в Узбекистане
Федор Полетаев

В начале февраля 2020 года губернатор Рязанской области Николай Любимов (Полетаев — уроженец Рязанской области. — Прим. ред.) попросил власти Узбекистана восстановить памятник Герою Советского Союза, "чтобы память о Полетаеве жила во всех странах".

Спустя несколько дней в пресс-службе хокимията Ангрена (Красногорск административно подчиняется властям этого города. — Прим. ред.) сообщили, что монумент будет восстановлен в связи с празднованием 75-летия Победы во Второй мировой войне. 

К работам по восстановлению бюста были привлечены скульптор Р. Рахматов и заведующий кафедрой Национального института художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода Р. Хужаниезов.

 

  • Монумент Федору Полетаеву
    Монумент Федору Полетаеву
    Посольство РФ в Узбекистане
  • Портрет Героя Советского Союза Федора Андриановича Полетаева (партизанский псевдоним Поэтан) (1909-1945). Репродукция.
    Портрет Героя Советского Союза Федора Андриановича Полетаева (партизанский псевдоним Поэтан) (1909-1945). Солдат советской армии, активный участник движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны. Репродукция.
    © Sputnik / Пахомов
  • Высшая награда Италии золотая медаль За военную доблесть — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана).
    Высшая награда Италии золотая медаль "За военную доблесть" — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда".
    © Sputnik / К. Куличенко
  • Итальянская награда звезда Гарибальди — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана).
    Итальянская награда звезда Гарибальди — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда".
    © Sputnik / К. Куличенко
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Посольство РФ в Узбекистане
Монумент Федору Полетаеву
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (267)

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Теги:
Узбекистан, Федор Андрианович Полетаев, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Ташкентская область, монумент



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