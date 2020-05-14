Монумент Герою Советского Союза Федору Полетаеву восстановили в Ташобласти

Федор Полетаев — участник Великой Отечественной войны, участник итальянского движения Сопротивления, единственный иностранец, удостоенный золотой медали "За военную доблесть", высшей и самой почетной награды Италии. Сегодня ровно 111 лет со дня его рождения.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В поселке Красногорск Ташкентской области открыли восстановленный монумент Федору Андриановичу Полетаеву — Герою Советского Союза, национальному герою Италии. Об этом сообщили в посольстве России в Узбекистане.

"Девятого мая, в День Победы, в поселке Красногорск Ташкентской области состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента советскому герою Федору Полетаеву", — говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

Памятник Федору Полетаеву, который представлял собой стелу с барельефом, открыли в Красногорске в 1972 году. Но в 2014-м, по решению местных властей, он был снесен. Причиной стало его аварийное состояние.

Посольство РФ в Узбекистане Федор Полетаев

В начале февраля 2020 года губернатор Рязанской области Николай Любимов (Полетаев — уроженец Рязанской области. — Прим. ред.) попросил власти Узбекистана восстановить памятник Герою Советского Союза, "чтобы память о Полетаеве жила во всех странах".

Спустя несколько дней в пресс-службе хокимията Ангрена (Красногорск административно подчиняется властям этого города. — Прим. ред.) сообщили, что монумент будет восстановлен в связи с празднованием 75-летия Победы во Второй мировой войне.

К работам по восстановлению бюста были привлечены скульптор Р. Рахматов и заведующий кафедрой Национального института художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода Р. Хужаниезов.