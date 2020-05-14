Монумент Герою Советского Союза Федору Полетаеву восстановили в Ташобласти

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В поселке Красногорск Ташкентской области открыли восстановленный монумент Федору Андриановичу Полетаеву — Герою Советского Союза, национальному герою Италии. Об этом сообщили в посольстве России в Узбекистане.
"Девятого мая, в День Победы, в поселке Красногорск Ташкентской области состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента советскому герою Федору Полетаеву", — говорится в публикации на странице посольства в Facebook.
Памятник Федору Полетаеву, который представлял собой стелу с барельефом, открыли в Красногорске в 1972 году. Но в 2014-м, по решению местных властей, он был снесен. Причиной стало его аварийное состояние.
В начале февраля 2020 года губернатор Рязанской области Николай Любимов (Полетаев — уроженец Рязанской области. — Прим. ред.) попросил власти Узбекистана восстановить памятник Герою Советского Союза, "чтобы память о Полетаеве жила во всех странах".
Спустя несколько дней в пресс-службе хокимията Ангрена (Красногорск административно подчиняется властям этого города. — Прим. ред.) сообщили, что монумент будет восстановлен в связи с празднованием 75-летия Победы во Второй мировой войне.
К работам по восстановлению бюста были привлечены скульптор Р. Рахматов и заведующий кафедрой Национального института художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода Р. Хужаниезов.
- Монумент Федору ПолетаевуПосольство РФ в Узбекистане
- Портрет Героя Советского Союза Федора Андриановича Полетаева (партизанский псевдоним Поэтан) (1909-1945). Солдат советской армии, активный участник движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны. Репродукция.© Sputnik / Пахомов
- Высшая награда Италии золотая медаль "За военную доблесть" — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда".© Sputnik / К. Куличенко
- Итальянская награда звезда Гарибальди — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда".© Sputnik / К. Куличенко