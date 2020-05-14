Озода Нурсаидова подарила квартиры пострадавшим от наводнения в Сардобе

Артистка совместно с Анваром Акбаровым подарили три трехкомнатные квартиры и две двухкомнатные, оформленные на имя пострадавших.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Узбекская певица Озода Нурсаидова подарила пострадавшим от наводнения в Сардобе пять квартир в Ташкентской области. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от O Z O D A (@ozodaofficial) 12 Май 2020 в 11:03 PDT

Артистка совместно с Анваром Акбаровым подарили три трехкомнатные квартиры и две двухкомнатные, оформленные на имя пострадавших.

"Эти квартиры не на время, а навсегда. Мы подарили людям дом, но есть некоторые недостатки. В этом и причина моего обращения. Для того чтобы все эти пять семей переехали и начали жить, нужны будут холодильник, телевизор, ковер", - говорит Озода.

В частности, Нурсаидова призвала помочь своих коллег приобрети все необходимое для этих людей и внести свой вклад в благое дело.

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы на водохранилище и затопление в Сырдарьинской области.

Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины.

Перезагрузка: Сырдарьинская область после внезапной катастрофы - фотолента >>

Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок.

Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.