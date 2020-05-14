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Дни культуры Узбекистана в Таджикистане

Озода Нурсаидова подарила квартиры пострадавшим от наводнения в Сардобе

Министерство культуры Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (47)
438960
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14130427/Ozoda-Nursaidova-podarila-kvartiry-postradavshim-ot-navodneniya-v-Sardobe.html

Артистка совместно с Анваром Акбаровым подарили три трехкомнатные квартиры и две двухкомнатные, оформленные на имя пострадавших.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Узбекская певица Озода Нурсаидова подарила пострадавшим от наводнения в Сардобе пять квартир в Ташкентской области. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Публикация от O Z O D A (@ozodaofficial)

Артистка совместно с Анваром Акбаровым подарили три трехкомнатные квартиры и две двухкомнатные, оформленные на имя пострадавших.

"Эти квартиры не на время, а навсегда. Мы подарили людям дом, но есть некоторые недостатки. В этом и причина моего обращения. Для того чтобы все эти пять семей переехали и начали жить, нужны будут холодильник, телевизор, ковер", - говорит Озода.

В частности, Нурсаидова призвала помочь своих коллег приобрети все необходимое для этих людей и внести свой вклад в благое дело.

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы на водохранилище и затопление в Сырдарьинской области.

Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины.

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Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок.

Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (47)
Теги:
благотворительность, помощь, помощь, Ташкентская область, Ташкент, Ташкент, квартира, квартиры, певица, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарья



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