В Каракалпакстане назначен новый министр здравоохранения

Главой Минздрава в РК стал бывший заместитель председателя Жокаргы Кенеса Атаджан Хамраев. По специальности он врач-терапевт, кандидат медицинских наук.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Министр здравоохранения Каракалпакстана Данияр Ходжиев покинул свой пост. На его место решением президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан назначен Атаджан Хамраев.

Правительственный портал Республики Каракалпакстан Министр здравоохранения Каракалпакстана Атаджан Хамраев

До своего назначения Хамраев занимал должность заместителя председателя Жокаргы Кенеса. Он родился в 1965 году в Элликкалинском районе. Окончил Андижанский государственный медицинский институт. По специальности врач-терапевт, кандидат медицинских наук.

Напомним, с 8 мая в Узбекистане начала действовать система разделения городов и регионов по уровню опасности распространения COVID-19.

Самыми опасными с эпидемиологической точки зрения являются регионы, которым присвоен красный "цвет опасности".

Таковыми являются: Республика Каракалпакстан, Андижанская, Наманганская, Ферганская, Самаркандская, Ташкентская, Бухарская и Сырдарьинская области.