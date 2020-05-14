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Власти Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на $10 млн

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Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (35)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14132011/Vlasti-Uzbekistana-vernuli-iz-Frantsii-aktivy-Gulnary-Karimovoy-na-10-mln.html

Все средства переведены в государственный бюджет республики и будут использованы в общем порядке.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистан из Франции возвращены активы Гульнары Каримовой в размере 10 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

"В результате усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан при участии компетентных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой 14 мая 2020 года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-секретаря Минюста Севары Уринбаевой.

Возвращенные средства переведены в государственный бюджет Узбекистана и будут использованы в общем порядке.

"Следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом", — напомнили в пресс-службе.

Гульнара Каримова
© AFP 2018 / Amy Sussman
Гульнара Каримова не играет роли в возвращении активов — подробности по делу
Генпрокуратура и Минюст при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату преступно нажитых активов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой или членов ее семьи, поскольку на них наложен арест со стороны компетентных органов других стран, подчеркивается в публикации.

"В связи с этим в очередной раз напоминаем: утверждения о том, что непосредственно Гульнара Каримова или другие частные лица могут возвратить собственность и денежные средства, не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (35)
Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, уголовное дело, Франция, Гульнара Каримова



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