20:54 14 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Студенты в медицинском вузе

Минюст: образовательные кредиты и льготы на их получение

Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14134534/Minyust-obrazovatelnye-kredity-i-lgoty-na-ikh-poluchenie.html

Ранее стало известно, что в этом году вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В связи с предстоящими вступительными экзаменами в вузы Министерство юстиции Узбекистана напомнило студентам об образовательных кредитах и предусмотренных льготах.

Абитуриенты во время вступительных экзаменов
Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам

Согласно постановлению Кабинета Министров "О предоставлении образовательных кредитов для обучения в высших учебных заведениях на платно-контрактной основе", кредит могут получить не только родители или попечители, но и сами студенты, принятые на очное обучение.

Образовательные кредиты выдаются коммерческими банками бакалаврам на срок до 10 лет, магистрам – до 5 лет.

Студентам из малообеспеченных семей предоставляется уплата 50% от начисленной суммы процентных платежей из средств Государственного фонда содействия занятости. Определение категории лиц, имеющих право претендовать на данную льготу будет осуществляться органами самоуправления граждан.

Кредит с нулевой процентной ставкой выдается круглым сиротам, инвалидам с детства I и II группы, а также воспитанникам домов-интернатов "Мехрибонлик".

Для получения кредита заемщику необходимо предоставить:

  • заявление;
  • договор об обучении на платно-контрактной основе;
  • документ, подтверждающий возможность обеспечения возвратности кредита.

Граждане, подпадающие под категорию льготников, предоставляют соответствующие подтверждающие документы.

Важно отметить, что в кредитном договоре должна быть прописана информация, предупреждающая о варьировании процентной ставки по кредиту и суммы процентных платежей в зависимости от изменения ставки рефинансирования Центрального банка.

В Узбекистане изменят некоторые тесты для абитуриентов вузов >>

После предоставления заявления на получение образовательного кредита коммерческий банк в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть и подписать кредитный договор, а в случае отказа, выдать письменное заключение разъяснительного характера.

Теги:
вуз, Образование, Кредит, студент, Минюст Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях
В парке Минобороны РФ под Москвой развернули госпиталь для больных COVID-19
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться