Минюст: образовательные кредиты и льготы на их получение

Ранее стало известно, что в этом году вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В связи с предстоящими вступительными экзаменами в вузы Министерство юстиции Узбекистана напомнило студентам об образовательных кредитах и предусмотренных льготах.

Согласно постановлению Кабинета Министров "О предоставлении образовательных кредитов для обучения в высших учебных заведениях на платно-контрактной основе", кредит могут получить не только родители или попечители, но и сами студенты, принятые на очное обучение.

Образовательные кредиты выдаются коммерческими банками бакалаврам на срок до 10 лет, магистрам – до 5 лет.

Студентам из малообеспеченных семей предоставляется уплата 50% от начисленной суммы процентных платежей из средств Государственного фонда содействия занятости. Определение категории лиц, имеющих право претендовать на данную льготу будет осуществляться органами самоуправления граждан.

Кредит с нулевой процентной ставкой выдается круглым сиротам, инвалидам с детства I и II группы, а также воспитанникам домов-интернатов "Мехрибонлик".

Для получения кредита заемщику необходимо предоставить:

заявление;

договор об обучении на платно-контрактной основе;

документ, подтверждающий возможность обеспечения возвратности кредита.

Граждане, подпадающие под категорию льготников, предоставляют соответствующие подтверждающие документы.

Важно отметить, что в кредитном договоре должна быть прописана информация, предупреждающая о варьировании процентной ставки по кредиту и суммы процентных платежей в зависимости от изменения ставки рефинансирования Центрального банка.

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После предоставления заявления на получение образовательного кредита коммерческий банк в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть и подписать кредитный договор, а в случае отказа, выдать письменное заключение разъяснительного характера.