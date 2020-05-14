Минтруд предложил узбекистанцам освоить профессию дистанционно

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В период пандемии COVID-19 Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан расширяет свои возможности и предоставляет гражданам шанс пройти дистанционное обучение актуальным профессиям, востребованным на рынке труда.

Проект получил свою реализацию в рамках Механизма ПРООН по быстрому реагированию в противодействии негативных последствий пандемии COVID-19 в Узбекистане.

На основе краткосрочных курсов Моноцентра по оказанию услуг незанятому населению "Ишга мархамат", Минтрудом Республики Узбекистан были разработаны учебные видеоматериалы, которые можно освоить в режиме онлайн не только в период пандемии коронавирусной инфекции, но и после ее завершения.

По предварительной информации, в июне 2020 года для узбекистанцев будет доступен широкий спектр уникального видеоконтента по различным профессиям.

Среди них такие специальности, как:

косметолог, нейл-стилист, парикмахер, массажист;

швея;

кондитер, повар;

сантехник, мастер по ремонту бытовой техники и мобильных телефонов.

Все онлайн уроки будут размещены на платформе, а также на сайте и в социальных сетях Минтруда Республики Узбекистан.