Минтруд предложил узбекистанцам освоить профессию дистанционно

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В период пандемии COVID-19 Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан расширяет свои возможности и предоставляет гражданам шанс пройти дистанционное обучение актуальным профессиям, востребованным на рынке труда.
Проект получил свою реализацию в рамках Механизма ПРООН по быстрому реагированию в противодействии негативных последствий пандемии COVID-19 в Узбекистане.
На основе краткосрочных курсов Моноцентра по оказанию услуг незанятому населению "Ишга мархамат", Минтрудом Республики Узбекистан были разработаны учебные видеоматериалы, которые можно освоить в режиме онлайн не только в период пандемии коронавирусной инфекции, но и после ее завершения.
По предварительной информации, в июне 2020 года для узбекистанцев будет доступен широкий спектр уникального видеоконтента по различным профессиям.
Среди них такие специальности, как:
- косметолог, нейл-стилист, парикмахер, массажист;
- швея;
- кондитер, повар;
- сантехник, мастер по ремонту бытовой техники и мобильных телефонов.
Все онлайн уроки будут размещены на платформе, а также на сайте и в социальных сетях Минтруда Республики Узбекистан.