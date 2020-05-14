Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Жители Узбекистана вновь ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло сегодня в 21.16 по ташкентскому времени (19.16 по мск).
"Координаты: 41,26 градуса северной широты; 71,57 градуса восточной долготы", — информирует Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Сообщается, что магнитуда землетрясения составила М=4,3, глубина h=14 километров.
Землетрясение произошло на расстоянии 197 километров к востоку от Ташкента.
Сила подземных толчков на территории республики составила:
- Наманган: 30 километров, 4 балла;
- Андижан: 84 километров, 3 балла;
- Фергана: 99 километров, 2 балла.
О повреждении зданий и строений не сообщается.
Первое землетрясение произошло не на территории Узбекистана, а Китая, однако жители республики, его также ощутили. Эпицентр находился на глубине 10 километров, расстояние до Ташкента составляло 445 километров.l