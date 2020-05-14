Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Узбекистане

Этой ночью, с 13 на 14 мая, граждане республики ощущали движение земной коры, которое произошло в Китае.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Жители Узбекистана вновь ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло сегодня в 21.16 по ташкентскому времени (19.16 по мск).

"Координаты: 41,26 градуса северной широты; 71,57 градуса восточной долготы", — информирует Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила М=4,3, глубина h=14 километров.

Землетрясение произошло на расстоянии 197 километров к востоку от Ташкента.

Сила подземных толчков на территории республики составила:

Наманган: 30 километров, 4 балла;

Андижан: 84 километров, 3 балла;

Фергана: 99 километров, 2 балла.

О повреждении зданий и строений не сообщается.

Первое землетрясение произошло не на территории Узбекистана, а Китая, однако жители республики, его также ощутили. Эпицентр находился на глубине 10 километров, расстояние до Ташкента составляло 445 километров.l