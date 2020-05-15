Карантин в Узбекистане продлен до 1 июня

Авиаперелеты и железнодорожное сообщение частично восстановят, а также появились новые правила в карантинных зонах.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Карантин в Узбекистане продлили до 1 июня, однако сняли ряд ограничений, сообщает Специальная республиканская комиссия.

Авиаперелеты и железнодорожное сообщение частично восстановят с 18 мая. В частности авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно, движение поездов из Ташкента в Навои, Бухару и Карши, а также движение скоростных поездов в Ферганскую долину и обратно.

С 15 мая в зоне "красного" уровня карантина разрешается:

- ремесленничество в индивидуальном порядке;

- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

- оказание услуг аренды и лизинга;

- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).

В зонах "желтого" уровня карантина в дополнение к указанным выше видам деятельности разрешены:

- работы риэлторов;

- рекламная и маркетинговая деятельность;

- работа частных агентств занятости;

- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;

- работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;

В "зеленых" зонах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:

- работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);

- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

- работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

- оказание ветеринарных услуг;

- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.

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Напомним, всего в стране зафиксировано 2 645 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 489 пациентов с положительным тестом на коронавирус.