Третий регион Узбекистана освободился от коронавируса

Ранее в Минздраве сообщали, что три области стали полностью свободными от COVID-19 — Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Однако позднее в Навоийской области вновь было зарегистрировано 17 случаев заражения.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ферганская область стала еще одним регионом, свободным от нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

"В Ферганской области от коронавируса выздоровел и отправлен на реабилитацию последний пациент", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава. По данным ведомства, в регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели все 157 пациентов.

Ранее министерство сообщало, что три области Узбекистана стали полностью свободными от COVID-19 — Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Однако позднее в Навоийской области вновь было зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Представитель штаба по борьбе с коронавирусом при Минздраве Хабибулла Окилов сообщил журналистам, что новые случаи заражения обнаруживаются у лиц, находящихся на карантине. По данным ведомства, в стране на карантине — в лечебных учреждениях или дома — более 40 тысяч человек.

Власти Узбекистана в связи с распространением коронавируса с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от высоты риска заражения COVID-19: все регионы поделены на цветовые зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах. На следующем этапе планируется восстановить транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны.

По последним данным, в республике выявлено 2 620 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать пациентов скончались, 2 136 выздоровели, на лечении находятся 533 человека.

В мире зафиксировано уже более 4,1 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли свыше 287 тысяч пациентов.