Сообщение между Ташкентом и регионами Узбекистана восстановят с 18 мая

С 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны. Подробности читайте далее.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Власти Узбекистана с 18 мая восстановят транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны в рамках смягчения карантинных мер против распространения коронавируса COVID-19, сообщают в Специальной республиканской комиссии.

"С 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны", - говорится в информации.

В частности, возобновляются авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем на северо-западе страны, а также Термезом на юге, движение высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области на востоке страны).

"При организации воздушных и железнодорожных перевозок необходимо соблюдать все карантинные правила, в том числе ограничение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования", - добавили в оперштабе.

Карантин в Узбекистане продлен до 1 июня >>

Ранее Спецкомиссия объявила о продлении режима карантина в республике до 1 июня, однако сняли и некоторые ограничения.