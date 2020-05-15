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Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент

Сообщение между Ташкентом и регионами Узбекистана восстановят с 18 мая

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (472)
252000
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14136617/Soobschenie-mezhdu-Tashkentom-i-regionami-Uzbekistana-vosstanovyat-s-18-maya.html

С 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны. Подробности читайте далее.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Власти Узбекистана с 18 мая восстановят транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны в рамках смягчения карантинных мер против распространения коронавируса COVID-19, сообщают в Специальной республиканской комиссии.

"С 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны", - говорится в информации.

В частности, возобновляются авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем на северо-западе страны, а также Термезом на юге, движение высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области на востоке страны).

"При организации воздушных и железнодорожных перевозок необходимо соблюдать все карантинные правила, в том числе ограничение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования", - добавили в оперштабе.

Карантин в Узбекистане продлен до 1 июня >>

Ранее Спецкомиссия объявила о продлении режима карантина в республике до 1 июня, однако сняли и некоторые ограничения.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (472)
Теги:
движение поездов, Поезд, авиаперелет, Авиасообщение, коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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