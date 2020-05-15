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Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ

Плов для всех: узбекские дипломаты устроили акцию в Москве

Посольство Узбекистана в РФ
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (472)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14138139/Plov-dlya-vsekh-uzbekskie-diplomaty-ustroili-aktsiyu-v-Moskve.html

Под девизом "#Спасибо, что соблюдаете самоизоляцию!" узбекистанцы, проживающие в хостелах российской столицы в ожидании чартерных рейсов на родину, получили наборы с пловом.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Вчера, 14 мая, дипломатические представительства Узбекистана в Москве, при содействии неравнодушных соотечественников, организовали благотворительную акцию "#Спасибо!", приготовив более тысячи порций настоящего узбекского плова в двух больших казанах.

Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
Благотворительная акция "Спасибо", организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ

В рамках проекта "#Спасибо, что спасаете жизни!" порции вкуснейшего яства были переданы многочисленным российским врачам, работающим в различных медицинских учреждениях Москвы.

Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
Благотворительная акция "Спасибо", организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ

Под девизом "#Спасибо, что соблюдаете самоизоляцию!" узбекистанцы, проживающие в хостелах российской столицы в ожидании чартерных рейсов на родину, получили наборы с пловом.

Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
Благотворительная акция "Спасибо", организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ

Следует отметить, что среди получателей есть и люди, которые в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 и, соблюдая предписание российских властей, находятся в самоизоляции, получая амбулаторное лечение под наблюдением докторов.

Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
Благотворительная акция "Спасибо", организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ

Эта акция стала продолжением той работы, которую проводят дипломатические представительства Узбекистана в России в рамках реализации инициативы президента республики Шавката Мирзиёева "Доброта и поддержка" в целях оказания помощи узбекистанцам.

На ежедневной основе трудовым мигрантам, студентам и другим согражданам предоставляются продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

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Диппредставительства Узбекистана выражают благодарность неравнодушным спонсорам и всем партнерам за их посильное содействие в совместной борьбе с коронавирусной инфекцией.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (472)
Теги:
Москва, Москва, Карантин, коронавирус, еда, плов, гуманитарная помощь, помощь, помощь, Узбекистанцы, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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