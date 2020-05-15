Минздрав вступился за врача, в отношении которого возбудили уголовное дело

Ранее прокуратура Самаркандской области сообщила, что заведующий отделением медучреждения, несмотря на явные признаки коронавирусной инфекции, продолжал работать, при этом 34 человека, контактировавшие с ним, заразились COVID-19.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана встало на защиту врача, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 ("Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями").

В четверг прокуратура Самаркандской области сообщила, что заведующий отделением медучреждения, несмотря на явные признаки коронавирусной инфекции, продолжал работать, при этом 34 человека, контактировавшие с ним, заразились COVID-19.

Как уточнили в Минздраве, речь идет о начальнике отделения Акдарьинского районного медицинского объединения Х. Д. В ведомстве считают, что решение о возбуждении уголовного дела должно быть отменено. Позицию объяснил начальник юридического отдела Минздрава Руслан Мухаммадиев.

Во-первых, по его словам, медработник не совершил ни одно из деяний по части 1 статьи 257-1 Уголовного кодекса, требующих умышленных действий. Во-вторых, для привлечения к уголовной ответственности по этой статье не требуется быть специальным субъектом.

"Точнее, закон не предусматривает, что только медицинский персонал может быть привлечен к ответственности по этой статье. Мы хотим сказать, что если можно привлекать к ответственности за то, что заразил другого инфекцией, зная о повышении температуры и при этом не обращаясь к врачу, то почему в сотнях других случаев не была использована сила закона? Почему когда речь зашла о медицинском работнике, мы вспомнили, что закон можно толковать таким образом?" — спросил Мухаммадиев.

Он отметил, что недавно в Интернете была распространена информация о том, что ребенок очень крупного предпринимателя из Самарканда в аналогичных условиях заразил других коронавирусом.

"Почему в данном случае не была использована эта норма закона?" — задал вопрос юрист.

В Минздраве считают, что медицинский работник Х. Д., с очень большой долей вероятности, был инфицирован COVID-19 в процессе работы с пациентами.

"О том, что он заразился коронавирусной инфекцией, стало известно только после того, как результаты теста, который он сдал 28 апреля, подтвердились, и его сразу же положили на лечение. До тех пор он не знал и не мог знать, что заражен этой инфекцией. Кроме того, в ходе предварительного расследования 34 гражданам еще предстоит доказать, заразились ли они коронавирусом именно от медицинского работника", — подчеркнул юрист.

При этом в министерстве не оправдывают тот факт, что Х. Д. допустил халатность по отношению к своему здоровью и подверг риску тех, с кем контактировал.

"Однако министерство считает решение о привлечении к ответственности Х. Д. в этом случае необоснованным. В связи с этим министр здравоохранения Алишер Шадманов направил обращение в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан 14 мая этого года с просьбой рассмотреть в пределах своей компетенции вопрос об отмене решения о возбуждении уголовного дела в отношении Х. Д. В дальнейшем этот вопрос будет взят под контроль и найдет свое законное решение", — заявили в Минздраве.

В ведомстве убеждены, что сейчас, когда система здравоохранения страны в сотрудничестве с другими государственными органами активно борется с коронавирусом, такие случаи, какой произошел с Х. Д., могут оказать лишь негативное влияние на результаты широкомасштабных усилий и на настроение тысяч врачей.