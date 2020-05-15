На внутренние авиарейсы и поезда понадобится сертификат об отсутствии COVID-19

Тест должен быть сдан в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в течение 120 часов до поездки.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Авиакомпания UzAirways с 18 мая будет допускать на возобновляемые внутренние авиарейсы пассажиров с сертификатами об отсутствии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"На рейсы авиакомпании будут допускаться пассажиры, имеющие сертификат об "отрицательном" результате теста на коронавирусную инфекцию", — говорится в публикации на Telegram-канале авиакомпании.

Тест должен быть сдан в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в течение 120 часов до вылета рейса.

По данным пресс-службы, при регистрации и во время полета пассажиры должны быть в защитных масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию при рассадке в салоне самолета. Внутренние рейсы возобновляются в 9.00 по ташкентскому времени (7.00 по московскому) из Ташкента.

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" в пятницу сообщила об аналогичных требованиях на поездах, которые возобновляют пассажирское сообщение внутри страны 18 мая в 7.00 (5.00 мск) из Ташкента.

"Пассажирам также необходимо заполнить анкету пассажира (маршрутный лист)", — добавили в компании.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами, а с 27 марта — внутри страны. Ранее оперштаб при Кабмине сообщал, что с 18 мая сообщение между Ташкентом и регионами страны будет возобновлено. В частности, восстанавливаются авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда "Афросиаб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину.

Власти Узбекистана с 30 апреля начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на цветовые зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 2 682 случая заражения COVID-19, 11 пациентов скончались, 2 158 выздоровели, 513 находятся на лечении.