Жители Сырдарьи получили третью партию гумпомощи от Минюста

Напомним: 1 мая из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Министерство юстиции продолжает организовывать сбор помощи жителям Сырдарьинской области, пострадавшим от наводнения.

В рамках благотворительной акции "Здравствуй, Сардоба, мы вместе!" сформирован очередной гуманитарный груз, который был направлен в зону бедствия.

"За прошедший период после объявления акции в организованный пункт приема в Ташкенте от неравнодушных граждан, субъектов бизнеса, общественных и международных организаций поступило огромное количество товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания, средств гигиены, одежд, постельных принадлежностей, лекарств

и медицинских изделий, а также посуды", — говорится в сообщении Минюста.

Волонтеры бережно их грузят в машины и доставляют до нуждающихся жителей региона. Так, в Сырдарьинскую область в рамках акции было направлено около 20 грузовых машин с гуманитарной помощью.

Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи Пресс-служба Министерства юстиции

Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи Пресс-служба Министерства юстиции

Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи Пресс-служба Министерства юстиции

Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи Пресс-служба Министерства юстиции 1 / 4 Пресс-служба Министерства юстиции Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи

Третья партия груза была направлена в Сырдарью накануне. Автоколонна из пяти грузовиков ехала в сопровождении сотрудников ОВД.

Пресс-служба Министерства юстиции Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи

Неравнодушные граждане стараются помогать всем, чем могут. К примеру, одна из жительниц приехала на место бедствия, чтобы лично передать 60 пострадавшим семьям из Сардобинского и Мирзаабадского районов часть собранных средств — 60 миллионов сумов.

Всего в благотворительный фонд от неравнодушных граждан поступило 298 356 086 сумов в качестве пожертвований для пострадавших.

"Эти средства будут направлены на приобретение необходимых товаров и изделий для улучшения условий жизни пострадавших, с обязательным консультированием непосредственно с ними", — следует из заявления Минюста.

На помощь пострадавшим жителям региона пришли не только граждане республики, но и организации.

Среди них — Агентство KOICA (средства гигиены), Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности Узбекистана (предметы мебели для дома), международная фармацевтическая компания KRKA из Словении (лекарства на 70 305 600 сумов), транспортная компания S.Y.R Forwarders Ltd (средства гигиены на 5,2 миллиона сумов), посольство Республики Корея в Узбекистане (средства гигиены).

Помощь так пришла и от крупных фондов — так, представительство Международного фонда Шодиева совместно с Минюстом и ННО "Мадад" направило 500 наборов продуктов питания.

В благотворительной деятельности активно участвуют и ведомства.

Например, специалисты Агентства госуслуг при Минюсте бесплатно выезжают к каждому жителю и помогают восстановить документы.

На сегодняшний день, удалось восстановить 740 свидетельств о рождении, 264 свидетельств о браке и 9 иных документов.

Я тоже хотел бы помочь. Как это можно сделать?

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