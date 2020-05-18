09:02 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области

Узбекистан привлечет экспертов из РФ для экспертизы причин наводнения в Сардобе

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (57)
250 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14151913/Uzbekistan-privlechet-ekspertov-iz-RF-dlya-ekspertizy-prichin-navodneniya-v-Sardobe.html

Международные эксперты должны дать объективную оценку ЧС и перспективы дальнейшего использования водохранилища.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Власти Узбекистана привлекут зарубежных экспертов, в том числе из России, для экспертизы причин наводнения в Сырдарьинской области в начале мая, заявил Шавкат Мирзиёев, выступление которого показал телеканал "Узбекистан 24".

"Для экспертизы прорыва плотины будут привлечены самые лучшие эксперты из Франции, Европы, Азии, Турции, России", - сказал глава государства.

По его словам, международные эксперты должны дать объективную оценку ЧС и перспективы дальнейшего использования водохранилища.

Также Мирзиёев отметил, что водохранилище необходимо для развития аграрного сектора Сырдарьинской и Джизакской областей.

Нидерландские ученые назвали возможные причины прорыва плотины в Сардобе >>

"Всем нужна вода. Строительство водохранилища было правильным решением, но произошло такое бедствие", - добавил президент.

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Пострадали даже южные районы Казахстана.

Жертвами стихии стали шесть человек (две женщины и четверо мужчин), еще один числится пропавшим без вести.

Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перезагрузка: Сырдарьинская область после катастрофы
22

Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана были возбуждены уголовные дела по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ" УК РУз.

Следователи прорабатывают четыре версии случившегося: ошибки проектирования, несоблюдение строительных норм и правил, ошибки процесса эксплуатации и стихийное бедствие.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (57)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Сардобинское водохранилище, Сырдарьинская область, Сырдарья, наводнение, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Диснеевские персонажи во время открытия после карантина парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото
Опубликованы кадры допроса лиц, пытавшихся осквернить акцию "Бессмертный полк"
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться