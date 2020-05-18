Узбекистан привлечет экспертов из РФ для экспертизы причин наводнения в Сардобе

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Власти Узбекистана привлекут зарубежных экспертов, в том числе из России, для экспертизы причин наводнения в Сырдарьинской области в начале мая, заявил Шавкат Мирзиёев, выступление которого показал телеканал "Узбекистан 24".

"Для экспертизы прорыва плотины будут привлечены самые лучшие эксперты из Франции, Европы, Азии, Турции, России", - сказал глава государства.

По его словам, международные эксперты должны дать объективную оценку ЧС и перспективы дальнейшего использования водохранилища.

Также Мирзиёев отметил, что водохранилище необходимо для развития аграрного сектора Сырдарьинской и Джизакской областей.

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"Всем нужна вода. Строительство водохранилища было правильным решением, но произошло такое бедствие", - добавил президент.

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Пострадали даже южные районы Казахстана.

Жертвами стихии стали шесть человек (две женщины и четверо мужчин), еще один числится пропавшим без вести.

Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана были возбуждены уголовные дела по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ" УК РУз.

Следователи прорабатывают четыре версии случившегося: ошибки проектирования, несоблюдение строительных норм и правил, ошибки процесса эксплуатации и стихийное бедствие.