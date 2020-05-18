Нидерландские ученые назвали возможные причины прорыва плотины в Сардобе

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Нидерландские эксперты провели исследование прорыва дамбы Сардобинского водохранилища и подготовили специальный доклад, сообщает "Дунё".

Данный доклад подготовили группа экспертов аффилированных с Deltares на основе спутниковых данных.

"Прорыв мог быть вызван переполнением потока воды из-за большого количества осадков, ветровой волны или внутренней эрозии труб", - говорится в сообщении.

Тем не менее, авторы доклада напоминают, что экспресс-анализ и оценка прорыва плотины Сардоба являются весьма предварительными. Для понимания основных процессов и причин прорыва плотины требуется более тщательная и детальная оценка затопления.

По их мнению, усиление неструктурных мер, таких как создание регулярных и дополнительных систем мониторинга и инспекций, подготовка сведений о водных ресурсах, прогнозирование, раннее предупреждение, поддержка принятия решений и систем управления, оценка воздействия и план действий в чрезвычайных ситуациях, управление экстремальными явлениями и катастрофами на основе рисков также являются важными задачами для ответственных ведомств.

Однако большая часть необходимых условий уже созданы, но их надо совершенствовать и укреплять на основе передовых знаний, навыков, инновационных технологий и передовой практики.

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Пострадали даже южные районы Казахстана.

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Жертвами стихии стали шесть человек (две женщины и четверо мужчин), еще один числится пропавшим без вести.

Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана были возбуждены уголовные дела по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ" УК РУз.

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Следователи прорабатывают четыре версии случившегося: ошибки проектирования, несоблюдение строительных норм и правил, ошибки процесса эксплуатации и стихийное бедствие.