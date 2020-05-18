Турция открыла границы для узбекистанцев, планирующих лечение

Пациенты и сопровождающие должны пройти тест на COVID-19 — если это доступно в их стране, то в течение 48 часов до поездки.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Турция открывает границы для узбекистанцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях, сообщает Daily Sabah.

"Турция с 20 мая будет официально пускать граждан 31 государства, среди которых Россия, Казахстан, Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, а также несколько стран Европы и Ближнего Востока. При этом поездки будут включать не пляжный отдых, а оздоровительный", - говорится в информации.

В перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные, войдут: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Медицинские туристы будут допущены в страну максимум с двумя сопровождающими. Пациенты и сопровождающие должны пройти тест на COVID-19 — если это доступно в их стране, то в течение 48 часов до поездки. При въезде в Турцию с собой следует иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус либо нужно будет сдать анализы при въезде в Турцию за отдельную плату.

Турция ослабила правила для иностранных грузоперевозчиков >>

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Турции внесло изменения в правила международных грузоперевозок по территории страны.

Иностранным водителям разрешается въезд в Турцию без ожидания 14-дневного карантинного периода при условии, что они покинут страну, как только это станет возможным.