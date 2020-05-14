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Пункт таможенного оформления на границе

Турция ослабила правила для иностранных грузоперевозчиков

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14132283/Turtsiya-oslabila-pravila-dlya-inostrannykh-gruzoperevozchikov.html

МИД Узбекистана предупредил физических и юридических лиц, планирующих осуществить международные грузовые перевозки по территории Турции, об изменении правил для водителей.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Турции внесло изменения в правила международных грузоперевозок по территории страны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"В частности, иностранным водителям разрешается въезд в Турцию без ожидания 14-дневного карантинного периода при условии, что они покинут страну, как только это станет возможным", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

МИД Узбекистана рекомендовал физическим и юридическим лицам, планирующим осуществить международные грузовые перевозки по территории Турции, учитывать данное решение турецкой стороны.

Напомним, при въезде в Турцию водителей проверяют специальные команды медработников. Тем, у кого врачи обнаруживают симптомы COVID-19, въезд в страну запрещается.

Теги:
МИД Узбекистана, Экономика, грузоперевозки, пандемия, коронавирус, Турция



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