Турция ослабила правила для иностранных грузоперевозчиков

МИД Узбекистана предупредил физических и юридических лиц, планирующих осуществить международные грузовые перевозки по территории Турции, об изменении правил для водителей.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Турции внесло изменения в правила международных грузоперевозок по территории страны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"В частности, иностранным водителям разрешается въезд в Турцию без ожидания 14-дневного карантинного периода при условии, что они покинут страну, как только это станет возможным", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

МИД Узбекистана рекомендовал физическим и юридическим лицам, планирующим осуществить международные грузовые перевозки по территории Турции, учитывать данное решение турецкой стороны.

Напомним, при въезде в Турцию водителей проверяют специальные команды медработников. Тем, у кого врачи обнаруживают симптомы COVID-19, въезд в страну запрещается.