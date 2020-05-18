В Ташкенте ожидается сильный ветер - обращение хокимията

Людей просят не находиться на улице во время сильного ветра, а также ставить машины в безопасное место – подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Сегодня, 18 мая, в Ташкенте ожидается усиление ветра. Хокимият обратился к жителям с просьбой быть осторожными.

"18 мая в столице ожидается сильный ветер. Это, в свою очередь, может повалить деревья и сломать ветки, сместить или повредить не установленные крепко конструкции, отчего могут пострадать люди и автомобили, находящиеся под ними или вблизи них", - говорится в сообщении.

Людей просят не находиться на улице во время сильного ветра, а также ставить машины в безопасное место – подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

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Напомним, вчера вечером на Хорезмскую область обрушился сильный ветер, сорвавший крыши нескольких домов.

Так же известно о повреждениях деревьев и линий электропередач.