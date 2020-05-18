15:57 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Самолет

В Узбекистане открыты четыре международных аэропорта

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (481)
265700
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14155787/V-Uzbekistane-otkryty-chetyre-mezhdunarodnykh-aeroporta.html

Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках. 

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Узбекистане открылись четыре международных аэропорта, информируют в пресс-службе.

"В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в РУз авиакомпания Узбекистана поэтапно налаживает воздушное сообщение по местным направлениям", - говорится в сообщении.

В соответствии с порядком по организации полетов, утвержденным Специальной республиканской комиссией, воспользоваться услугами авиакомпании могут пассажиры, имеющие справки с отрицательным результатом тестового анализа на инфекцию COVID-19, выданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках. 

Расписание авиарейсов Uzbekistan Airways на предстоящую неделю >>

Напомним, вчера авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала график пассажирский авиаперелетов на следующую неделю.

На борт лайнера будут допущены граждане, имеющие сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус. 

Рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам, передвигаться по салону самолета можно только в случае крайней необходимости.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (481)
Теги:
Карантин, коронавирус, самолет, Самолет, аэропорт, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться