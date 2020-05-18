В Узбекистане открыты четыре международных аэропорта

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Узбекистане открылись четыре международных аэропорта, информируют в пресс-службе.
"В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в РУз авиакомпания Узбекистана поэтапно налаживает воздушное сообщение по местным направлениям", - говорится в сообщении.
В соответствии с порядком по организации полетов, утвержденным Специальной республиканской комиссией, воспользоваться услугами авиакомпании могут пассажиры, имеющие справки с отрицательным результатом тестового анализа на инфекцию COVID-19, выданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия.
Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках.
Расписание авиарейсов Uzbekistan Airways на предстоящую неделю >>
Напомним, вчера авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала график пассажирский авиаперелетов на следующую неделю.
На борт лайнера будут допущены граждане, имеющие сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус.
Рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам, передвигаться по салону самолета можно только в случае крайней необходимости.