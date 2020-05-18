В Узбекистане открыты четыре международных аэропорта

Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Узбекистане открылись четыре международных аэропорта, информируют в пресс-службе.

"В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в РУз авиакомпания Узбекистана поэтапно налаживает воздушное сообщение по местным направлениям", - говорится в сообщении.

В соответствии с порядком по организации полетов, утвержденным Специальной республиканской комиссией, воспользоваться услугами авиакомпании могут пассажиры, имеющие справки с отрицательным результатом тестового анализа на инфекцию COVID-19, выданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках.

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Напомним, вчера авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала график пассажирский авиаперелетов на следующую неделю.

На борт лайнера будут допущены граждане, имеющие сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус.

Рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам, передвигаться по салону самолета можно только в случае крайней необходимости.