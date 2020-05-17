Расписание авиарейсов Uzbekistan Airways на предстоящую неделю

Напомним: с завтрашнего дня будет восстановлено авиасообщение столицы с регионами. О том, какие требования необходимо соблюдать пассажирам, — в материале.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала график пассажирский авиаперелетов на следующую неделю.

Маршрут: Ташкент—Ургенч—Ташкент

Рейсы по данному маршруту будут осуществляться в понедельник и четверг.

Из Ташкента самолет вылетит в 09.00 утра и приземлится в Ургенче в 10.30.

Обратно воздушное судно вылетит в 13.30 и прибудет в столицу в 14.50.

Маршрут: Ташкент—Нукус—Ташкент

Пассажиры смогут воспользоваться данным рейсом во вторник и пятницу.

Борт вылетит из Ташкента в 09.00 утра и приземлится в аэропорту Нукуса в 10.40.

Вылет из Нукуса будет осуществляться в 13.40, самолет прилетит в столицу в 15.00.

Маршрут: Ташкент—Термез—Ташкент

Рейсы по данному маршруту будут осуществляться в среду и субботу.

Из Ташкента самолет вылетит в 09.00 утра и прибудет в Термез в 10.20.

Обратный рейс из Термеза запланирован на 13.20, ожидается, что борт приземлится в аэропорту Ташкента в 14.30.

Порядок регистрации на рейс и обслуживания пассажиров на борту самолета

На борт лайнера будут допущены граждане, имеющие сертификат об "отрицательном" результате теста на коронавирус.

Он должен быть сдан в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в течение 120 часов до намеченной поездки.

Пассажиры обязаны соблюдать карантинные меры, которые подразумевают ношение защитных масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции на стойке регистрации и на борту воздушного судна.

Важно: рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам, передвигаться по салону самолета можно только в случае крайней необходимости.

Как приобрести билеты самолет?

Рекомендуется купить электронные билеты. Пассажиры, не имеющие возможность приобрести авиабилет онлайн, могут купить его в кассах "Uzbekistan Airways Sales" (бывшее Главное агентство воздушных сообщений) и аэропортов, но при строгом соблюдении всех карантинных требований.

Напомним, что с завтрашнего дня также будет восстановлено железнодорожное сообщение столицы с регионами.

Расписание высокоскоростных поездов "Афросиёб" на завтра, 18 мая, можно посмотреть здесь.