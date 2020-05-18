В Ташкенте взяли под карантин поликлинику, которую посещал работник Beeline

На прошлой неделе свыше 90 человек в компании Beeline Uzbekistan были помещены на карантин и перевезены в Юкоричирчикский полигон Ташобласти из-за подозрения на COVID-19.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Ташкенте закрыли на карантин городскую поликлинику №62. Об этом заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

По его словам, медучреждение было помещено под особый контроль из-за того, что его посещал сотрудник Beeline, у которого позднее выявили COVID-19.

Сообщается, что 11 дежурных врачей были направлены в карантинную зону в поселке Уртасарай Юкори-Чирчикского района, остальные остались дома.

Пока ни у кого из них не был диагностирован коронавирус. Медики будут находиться под наблюдением 14 дней.

Напомним, свыше 90 сотрудников Beeline Uzbekistan помещены на карантин и перевезены в Юкоричирчикский полигон Ташкентской области после того, как у одного из сотрудников компании был выявлен COVID-19.