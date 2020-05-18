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Одна из стоматологических поликлиник. Пациентов во время карантина стало меньше.

В Ташкенте взяли под карантин поликлинику, которую посещал работник Beeline

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14156611/V-Tashkente-vzyali-pod-karantin-polikliniku-kotoruyu-poseschal-rabotnik-Beeline.html

На прошлой неделе свыше 90 человек в компании Beeline Uzbekistan были помещены на карантин и перевезены в Юкоричирчикский полигон Ташобласти из-за подозрения на COVID-19.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Ташкенте закрыли на карантин городскую поликлинику №62. Об этом заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

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В Beeline прокомментировали информацию о размещении сотрудников на карантин

По его словам, медучреждение было помещено под особый контроль из-за того, что его посещал сотрудник Beeline, у которого позднее выявили COVID-19.

Сообщается, что 11 дежурных врачей были направлены в карантинную зону в поселке Уртасарай Юкори-Чирчикского района, остальные остались дома.

Пока ни у кого из них не был диагностирован коронавирус. Медики будут находиться под наблюдением 14 дней. 

Напомним, свыше 90 сотрудников Beeline Uzbekistan помещены на карантин и перевезены в Юкоричирчикский полигон Ташкентской области после того, как у одного из сотрудников компании был выявлен COVID-19. 

Теги:
Ташкент, Beeline, врачи, поликлиника, коронавирус



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