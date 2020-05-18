Гражданам, собравшимся на границе РФ и Казахстана, разрешили выехать на родину

Данное решение было принято в порядке исключения. Выехать домой узбекистанцы смогут через территорию Казахстана.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекским гражданам, прибывшим на пограничные пункты пропуска в Оренбургской области с просьбой открыть границы, чтобы вернуться домой, разрешат это сделать.

Для их вывоза будут организованы специальные автобусы. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.

Между тем дипломаты подчеркнули: это — разовая акция, организованная в порядке исключения.

Напомним, что многие граждане прибыли к границе на личных автомобилях. Машины необходимо будет временно разместить на спецстоянке, отметили в посольстве.

Кроме того, по приезде домой узбекистанцы должны будут сесть на 14-дневный карантин. Отметим, что общее число граждан, скопившихся на российско-казахстанской границе, превысило несколько сотен человек.