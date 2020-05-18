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Пограничный пункт, архивное фото

Гражданам, собравшимся на границе РФ и Казахстана, разрешили выехать на родину

© Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14157019/Grazhdanam-sobravshimsya-na-granitse-RF-i-Kazakhstana-razreshili-vyekhat-na-rodinu.html

Данное решение было принято в порядке исключения. Выехать домой узбекистанцы смогут через территорию Казахстана.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекским гражданам, прибывшим на пограничные пункты пропуска в Оренбургской области с просьбой открыть границы, чтобы вернуться домой, разрешат это сделать.

Автомобили на границе
© Sputnik / Стрингер
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Для их вывоза будут организованы специальные автобусы. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.

Между тем дипломаты подчеркнули: это — разовая акция, организованная в порядке исключения.

Напомним, что многие граждане прибыли к границе на личных автомобилях. Машины необходимо будет временно разместить на спецстоянке, отметили в посольстве.

Кроме того, по приезде домой узбекистанцы должны будут сесть на 14-дневный карантин. Отметим, что общее число граждан, скопившихся на российско-казахстанской границе, превысило несколько сотен человек.

Теги:
трудовые мигранты, граница, Россия, Казахстан



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