Какие учреждения с 1 июня освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю

В список вошли рынки и торговые комплексы, предприятия общественного питания и общественного транспорта. Полный список — в материале.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете (ГНК) разъяснили, какие учреждения и предприятия освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов на период с 1 июня по 1 сентября 2020 года.

В первую очередь, это — субъекты малого предпринимательства. Кроме того, в этот же список были внесены рынки и торговые комплексы. Подобные льготы также получили кинотеатры, спортивно-оздоровительные заведения, предприятия общепита и общественного транспорта.

Еще от уплаты данной категории налогов освобождаются юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду. Это касается в том числе мест для проведения банкетов.

Ранее Министерство юстиции опубликовало список нововведений, которые вступили в силу в Узбекистане с начале 2020 года.

Некоторые из положений также касаются налогов на имущество и землю: