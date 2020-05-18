Какие учреждения с 1 июня освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете (ГНК) разъяснили, какие учреждения и предприятия освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов на период с 1 июня по 1 сентября 2020 года.
В первую очередь, это — субъекты малого предпринимательства. Кроме того, в этот же список были внесены рынки и торговые комплексы. Подобные льготы также получили кинотеатры, спортивно-оздоровительные заведения, предприятия общепита и общественного транспорта.
Еще от уплаты данной категории налогов освобождаются юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду. Это касается в том числе мест для проведения банкетов.
Ранее Министерство юстиции опубликовало список нововведений, которые вступили в силу в Узбекистане с начале 2020 года.
Некоторые из положений также касаются налогов на имущество и землю:
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Предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее 60% по итогам отчетного периода, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком до 1 января 2023 года.
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Организации, вводящие в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота, предприятия по переработке кожи освобождаются от уплаты земельного налога до 1 января 2023 года.