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Какие учреждения с 1 июня освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю

Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14159879/Kakie-uchrezhdeniya-s-1-iyunya-osvobozhdayutsya-ot-uplaty-nalogov-na-imuschestvo-i-zemlyu.html

В список вошли рынки и торговые комплексы, предприятия общественного питания и общественного транспорта. Полный список — в материале.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете (ГНК) разъяснили, какие учреждения и предприятия освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов на период с 1 июня по 1 сентября 2020 года.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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В первую очередь, это — субъекты малого предпринимательства. Кроме того, в этот же список были внесены рынки и торговые комплексы. Подобные льготы также получили кинотеатры, спортивно-оздоровительные заведения, предприятия общепита и общественного транспорта.

Еще от уплаты данной категории налогов освобождаются юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду. Это касается в том числе мест для проведения банкетов.

Ранее Министерство юстиции опубликовало список нововведений, которые вступили в силу в Узбекистане с начале 2020 года.

Некоторые из положений также касаются налогов на имущество и землю:

  • Предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее 60% по итогам отчетного периода, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком до 1 января 2023 года.

  • Организации, вводящие в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота, предприятия по переработке кожи освобождаются от уплаты земельного налога до 1 января 2023 года.

Теги:
земля, имущество, налоги, Государственный налоговый комитет



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