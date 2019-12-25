Минюст опубликовал вторую часть изменений, ожидаемых с 1 января

С 1 января 2020 года электронная форма некоторых документов, размещенных в открытой информационной системе при совершении действий, не связанных с отчуждением имущества, будет иметь одинаковую юридическую силу с документом в бумажной форме.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции обнародовала вторую часть нововведений, которые ожидают жителей Узбекистана с начала 2020 года.

1. Прием на государственную службу в государственных органах и организациях осуществляется на основе открытого независимого конкурсного отбора с 1 января 2020 года – в пилотном режиме в отдельных органах государственного управления, государственных организациях и территориях, а с 1 января 2021-го – во всех государственных органах и организациях республики.

2. Снижаются ставки государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию:

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- республиканских, межобластных негосударственных некоммерческих организаций с 4-кратного размера БРВ до 3-кратного;

областных негосударственных некоммерческих организаций – с 2-кратного размера БРВ до 1-кратного.

3. В детских школах "Баркамол авлод" базовые тарифные ставки:

- директоров и заместителей директора повышаются в 1,55 раза, руководителей кружков – в 1,5 раза;

инструкторов-методистов и методистов приравниваются к размеру базовых тарифных ставок руководителей кружков.

4. Предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее 60 процентов по итогам отчетного периода, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком до 1 января 2023 года.

- Налогооблагаемая база по налогу на прибыль предприятий текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей уменьшается в течение семи лет равными долями на сумму расходов на строительство современных очистительных и канализационных сооружений.

- Организации, вводящие в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота, предприятия по переработке кожи освобождаются от уплаты земельного налога до 1 января 2023 года.

- Иностранные консультанты ассоциаций "Узтекстильпром" и "Узчармсаноат" уплачивают налог на доходы физических лиц в размере 50 процентов от его установленной ставки по доходам из источников в Республике Узбекистан.

5. Установлен безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком не более 7 дней через международные аэропорты страны для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики, при условии наличия обратного авиабилета перевозчика, своевременно предоставляющего подразделениям Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан предварительную информацию о пассажирах.

6. Внедряются следующие новые нотариальные действия:

- обеспечение доказательств в досудебном процессе в гражданско-правовых отношениях;

выполнение функций медиатора по имущественным и наследственным вопросам;

- подтверждение даты представления созданных объектов авторских и смежных прав.

Создаются следующие удобства:

- при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью проверка сведений о задолженности по коммунальным услугам, взыскание которых входит в компетенцию БПИ, осуществляется исключительно через информационную систему Бюро в режиме онлайн;

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- предоставляется возможность нотариального удостоверения сделок в нотариальных конторах, расположенных в разных регионах, путем дистанционного обслуживания в режиме видео-конференц-связи;

- электронная форма некоторых документов, размещенных в открытой информационной системе при совершении действий, не связанных с отчуждением имущества, имеет одинаковую юридическую силу с документом в бумажной форме.

- предоставляется возможность проверки заявлений, договоров аренды и доверенностей через уникальный номер при совершении нотариальных действий, без предоставления данных документов;

- внедряется услуга занять электронную очередь и подготовить соответствующие документы при обращении в нотариальную контору;

- предоставляется услуга, позволяющая получить из ведомственного нотариального архива копии имеющихся документов через Единый портал интерактивных государственных услуг.

7. Ведение бесперебойной видеофиксации и хранение в течение месяца видеозаписей процесса реализации (отпуска) лекарственных средств и изделий медицинского назначения являются лицензионным требованием при осуществлении розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а нарушение этого требования два и более раз в течение одного года – основанием для прекращения действия лицензии.

8. Учреждается должность заместителя председателя Государственного комитета по лесному хозяйству по вопросам инвестиций и государственного-частного партнерства.

Должностные оклады сотрудников бюджетных организаций, входящих в систему Государственного комитета по лесному хозяйству, рассчитываются с увеличением коэффициента в 1,5 раза.

9. Физическим лицам предоставляется компенсации в размере 30 процентов расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций, солнечных водонагревателей, а также энергоэффективных газогорелочных устройств, но не более:

3 миллионов сумов – для солнечных фотоэлектрических станций;

1,5 миллиона сумов – для солнечных водонагревателей;

200 тысяч сумов – для газогорелочных устройств.

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10. "Республиканский центр испытаний и сертификации" преобразуется в "Узбекский центр научных испытаний и контроля качества" (UzTest).

11. Часть затрат субъектов туристской деятельности или авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан компенсируется в размере 20 долларов США, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) в размере 50 долларов США за каждого иностранного туриста при условии продолжительности его пребывания на территории республики не менее пяти ночевок.

- Часть затрат (rebate) зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции (кино-, теле- и видеофильмов, клипов, мультфильмов, аниме) на территории Узбекистана компенсируется в размере не более 300 тысяч долларов США за единицу продукции.

- Выделяются гранты для съемок художественных полнометражных, художественных короткометражных, документально-хроникальных фильмов об исторических и легендарных личностях Узбекистана в размере не более 3 миллиардов сумов.

- Часть затрат субъектов предпринимательства на организацию в регионах республики (за исключением города Ташкента) тематических пунктов питания, специализирующихся на зарубежной кухне или отдельном направлении, а также залов "караоке" и других туристских развлекательных учреждений компенсируется в размере 10 миллионов сумов на каждый проект.

- Вводится ограничение на въезд крупногабаритных автотранспортных средств массой свыше 5 тонн на территорию объектов материального культурного наследия.

- На территории объектов культурного наследия, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и памятников истории или культуры, взятых под охрану государства, реализуется сувенирная продукция исключительно отечественного производства.

12. Следующие полномочия председателя Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, г. Ташкента, районов и городов передаются соответствующим кенгашам народных депутатов:

- изъятие и передача земельных участков сельскохозяйственного назначения от одних фермерских хозяйств другим;

- изъятие земельных участков, находящихся во владении, пользовании и собственности физических и юридических лиц, для общественных и государственных нужд.

13. Ставка единого налогового платежа для юридических лиц – страховых брокеров и страховых агентов определяется в размере 13 процентов от комиссионных вознаграждений.

Не допускается участие страховой организации в уставных фондах других страховых организаций.

Устанавливается минимальный уровень страховых резервов.