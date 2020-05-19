Рейс с 41 россиянином вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург

Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 19 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 8.40 (6.40 мск). На борту – 41 гражданин России.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Uzbekistan Airways сегодня, 19 мая, доставит чартерным рейсом 41 россиянина из Ташкента в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 19 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 8.40 (6.40 мск). На борту – 41 гражданин России", - сказал представитель посольства.

Это уже третий чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В минувшие выходные Uzbekistan Airways также доставил 191 россиянина в Ростов-на-Дону и Казань.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

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Напомним, с 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.