Посольство РФ в Узбекистане сообщило даты вывозных рейсов в Россию

Количество мест на борту ограничено, сообщили в диппредставительстве, списки будут формироваться на основании регистрации на сайте госуслуг.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Посольство РФ в Узбекистане сообщило даты пяти вывозных рейсов в Россию, на них открыта регистрация через сайт Госуслуг.

"Вниманию граждан России! Открыта регистрация на рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону (16 мая), Казань (17 мая), Санкт-Петербург (19 мая), Москву (20 мая), Новосибирск (23 мая)", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в его Telegram-канале.

Напомним, более 2,6 тысячи россиян было вывезено на родину из Узбекистана после прекращения регулярного авиасообщения между государствами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.