Узбекистанцы могут получить разрешение на выезд в Россию — условия

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия может в исключительных случаях рассмотреть возможность разрешения выезда граждан Узбекистана за границу, сообщает Консульский отдел посольства России в РУз со ссылкой на МИД республики.

"В настоящее время в Россию могут выехать только иностранцы, которые имеют вид на жительство в РФ, близких родственников — граждан России, либо являются участниками Госпрограммы по переселению соотечественников", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Для проработки получения разрешения на выезд нужно до 27 мая заполнить соответствующую форму по этой ссылке.

"Обращаем внимание, что решение о пропуске граждан Узбекистана через границу республики принимается исключительно властями РУз", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Узбекистан с 11 мая начал вывоз своих граждан из других стран. Расписание рейсов сформировано пока до 24 мая. Их наполнением занимаются сотрудники дипломатических миссий в странах, которые составляют списки на основе поступивших заявок.

В первую очередь на родину доставляются пожилые люди, инвалиды или имеющие тяжелые заболевания, беременные женщины и пассажиры с детьми. При посольствах и консульствах организованы горячие линии по вопросам о возможности вернуться в Узбекистан.