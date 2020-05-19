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Узбекистанцы могут получить разрешение на выезд в Россию — условия

Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14161647/Uzbekistantsy-mogut-poluchit-razreshenie-na-vyezd-v-Rossiyu--usloviya.html

Решение о пропуске граждан республики через границу принимается исключительно властями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия может в исключительных случаях рассмотреть возможность разрешения выезда граждан Узбекистана за границу, сообщает Консульский отдел посольства России в РУз со ссылкой на МИД республики.

"В настоящее время в Россию могут выехать только иностранцы, которые имеют вид на жительство в РФ, близких родственников — граждан России, либо являются участниками Госпрограммы по переселению соотечественников", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Для проработки получения разрешения на выезд нужно до 27 мая заполнить соответствующую форму по этой ссылке.

Встреча в Ташкенте пассажиров, вывезенных из Сингапура и Малайзии чартерным бортом
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Долгожданное возвращение: пятый чартер с узбекистанцами прибыл в Ташкент
"Обращаем внимание, что решение о пропуске граждан Узбекистана через границу республики принимается исключительно властями РУз", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Узбекистан с 11 мая начал вывоз своих граждан из других стран. Расписание рейсов сформировано пока до 24 мая. Их наполнением занимаются сотрудники дипломатических миссий в странах, которые составляют списки на основе поступивших заявок.

В первую очередь на родину доставляются пожилые люди, инвалиды или имеющие тяжелые заболевания, беременные женщины и пассажиры с детьми. При посольствах и консульствах организованы горячие линии по вопросам о возможности вернуться в Узбекистан.

Теги:
пандемия, Россия, Узбекистан, Узбекистанцы



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