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Строительство конгресс-холла и отеля Hilton - первых объектов международного делового центра Tashkent City - завершено.

Парк Tashkent City снова открыт для посещений

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (495)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14168502/Park-Tashkent-City-snova-otkryt-dlya-posescheniy.html

Администрация зоны отдыха предупреждает, что на территории парка посетители обязаны носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. С сегодняшнего дня, 20 мая, любимый всеми парк Tashkent City снова открывается для посетителей, сообщают в пресс-службе.

"Вечером зеркальная гладь озера снова взлетит на воздух, чтобы начать захватывающее шоу поющего фонтана, который подарит неповторимые впечатления и снова начнет притягивать тысячи восторженных взглядов", — написано на официальной страничке зоны отдыха в Instagram.

Детские площадки, планетарий, Музей знаменитостей и рестораны на данный момент не функционируют и возобновят свою работу позже.

Режим работы парка: с 10.00 до 20.00.

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Публикация от Tashkent City Park (@tashkentcitypark)

Администрация зоны отдыха предупреждает, что на территории парка посетители обязаны носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Вход разрешается группами не более двух человек, за исключением семейных посещений.

Карантин в Узбекистане продлен до 1 июня >>

Напомним, карантин в Узбекистане продлили до 1 июня, однако сняли ряд ограничений: например, на работу парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания), работу частных агентств занятости, рекламную и маркетинговую деятельность, а также работу риэлторов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (495)
Теги:
коронавирус, Карантин, Tashkent City, Tashkent City, парк, парк, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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