Парк Tashkent City снова открыт для посещений

Администрация зоны отдыха предупреждает, что на территории парка посетители обязаны носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. С сегодняшнего дня, 20 мая, любимый всеми парк Tashkent City снова открывается для посетителей, сообщают в пресс-службе.

"Вечером зеркальная гладь озера снова взлетит на воздух, чтобы начать захватывающее шоу поющего фонтана, который подарит неповторимые впечатления и снова начнет притягивать тысячи восторженных взглядов", — написано на официальной страничке зоны отдыха в Instagram.

Детские площадки, планетарий, Музей знаменитостей и рестораны на данный момент не функционируют и возобновят свою работу позже.

Режим работы парка: с 10.00 до 20.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tashkent City Park (@tashkentcitypark) 18 Май 2020 в 11:04 PDT

Администрация зоны отдыха предупреждает, что на территории парка посетители обязаны носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Вход разрешается группами не более двух человек, за исключением семейных посещений.

Карантин в Узбекистане продлен до 1 июня >>

Напомним, карантин в Узбекистане продлили до 1 июня, однако сняли ряд ограничений: например, на работу парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания), работу частных агентств занятости, рекламную и маркетинговую деятельность, а также работу риэлторов.